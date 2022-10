Le nombre des auto-entrepreneurs (AE) actifs s’est élevé à 300.457 en 2021, contre 272.263 en 2020 et 180.273 en 2019, affichant ainsi des progressions annuelles de 10,4% et 66,7%, respectivement, selon l’Observatoire marocain de la très petite et moyenne entreprise (OMTPME).

La ventilation régionale des AE actifs au titre de l’année 2021 révèle la prédominance de la région de Casablanca-Settat qui recense à elle seule 31,8% du total, affichant ainsi une hausse de 1,9 point par rapport à l’année 2019, ressort-t-il du rapport annuel de l’OMTPME 2020-2021.

Cette région est suivie de celle de Rabat-Salé-Kénitra avec une part de 16% marquant une baisse de 0,9 point par rapport à 2019. Pour ce qui est de la région de Marrakech-Safi, cette proportion est de 11,6%, suivie de Tanger-Tétouan-Al Hoceima avec 9,8%.

Par ailleurs, le rapport montre que la quasi-totalité, soit 99,2% des AE actifs au Maroc ont généré un CA n’excédant pas individuellement 100.000 DH en 2021.

S’agissant du flux annuel des auto-entrepreneurs enregistrés au niveau de Barid Al-Maghrib au cours de la période 2019-2021, il a connu une hausse importante, en 2020, « probablement en lien avec les impacts de la crise pandémique sur l’emploi », estime le rapport.

Le nombre des AE enregistrés en 2021 s’élève, pour sa part, à 86.095, marquant une baisse de près de 43% par rapport à l’année 2020 au cours de laquelle, ce nombre a atteint 150.253, en hausse de 240,5% en glissement annuel, relève l’Observatoire qui explique cette nette progression par « un recours plus important à ce régime induit par les pertes d’emplois liée à la crise Covid-19 ».

Le rapport fait, en outre savoir, que 68,5% des auto-entrepreneurs enregistrés sont concentrés sur l’axe Tanger-El Jadida et Marrakech-Safi et que la répartition régionale des AE enregistrés en 2021 fait ressortir que la région de Casablanca-Settat a concentré 30,3% du total, contre 26% en 2020 et 28% en 2019.

Elle est suivie de la région de Rabat-Salé-Kénitra avec une part de 15,8%, soit une baisse de 1 point par rapport à 2019, fait savoir l’observatoire, qui ajoute que pour ce qui est de la région de Marrakech-Safi, cette proportion est de 11,7%, suivie de Tanger-Tétouan-Al Hoceima avec 10,7%.

Effet Covid

Par ailleurs, l’OMTPME souligne que l’analyse sectorielle montre que pour l’année 2021, 48,2% des AE enregistrés relèvent de la section d’activités des « Services » et 37% du « Commerce », contre 46,6% et 38,3% respectivement en 2019, notant que l’année 2020 a toutefois été marquée par la prépondérance des activités relevant du « commerce » qui ont accaparé 45,1% de l’effectif des AE enregistrés, contre 38,4% pour les services.

Et de souligner qu’au cours de la pandémie Covid-19, le statut d’auto-entrepreneur a capté davantage de nouveaux enregistrements auprès des 35-44 ans et 45-54 ans, dont les parts dans l’ensemble de la population étudiée ont progressé respectivement de 2,2 points et de 3,4 points en 2020.

Dans cette édition 2020-2021 de son rapport annuel, l’Observatoire Marocain de la TPME livre un ensemble d’indicateurs et analyses sur les tendances démographiques, économiques et financières des entreprises pendant la pandémie de Covid-19.