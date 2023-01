Lors de l’appel d’offres du 18 janvier (date de valeur le 19 janvier), la Banque a injecté un montant de 43,6 MMDH sous forme d’avances à 7 jours. Sur le marché boursier, le Masi s’est accru de 3,9%, ramenant sa contre-performance depuis le début de l’année à 3,2%.

Cette évolution hebdomadaire traduit essentiellement les appréciations des indices des secteurs des bâtiments et matériaux de construction de 13,7%, de l’électricité de 11,7% et des banques de 3%. En revanche, ceux du pétrole et gaz et des distributeurs ont diminué de 3,1% et 1,1% respectivement, ajoute la Banque centrale.

Pour ce qui est du volume global des échanges, il s’est établi à 579,2 millions de dirhams (MDH), contre 549,4 MDH une semaine auparavant. Sur le marché central actions, le volume quotidien moyen s’est chiffré à 111,2 MDH après 99,7 MDH la semaine dernière.