Confinement: seuls 30% des Marocains ont conservé leur niveau de dépenses alimentaires

Une proportion de 30% des ménages marocains a maintenu le même niveau de dépenses en matière de consommation alimentaire durant la période du confinement imposé par la crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Trois ménages sur 10 ont gardé le même niveau de dépenses pour dix produits alimentaires à savoir, la farine et céréales, les légumes, les fruits, les légumineuses, les viandes rouges, les viandes blanches, les poissons, le lait et produits laitiers, les huiles et le sucre, précise le HCP dans une note sur les répercussions du nouveau coronavirus (covid-19) sur la situation économique des ménages – 2ème panel de l’impact du coronavirus sur la situation économique, sociale et psychologique des ménages.

Ladite note fait également ressortir que pour un ménage sur 5 (19,6%), le niveau de dépenses a connu une hausse pour au moins un de ces 10 produits et, une baisse, pour plus d’un ménage sur 2 (55%), ajoutant que 31,2% des Marocains ont réduit leurs dépenses allouées aux fruits et 28,3% aux viandes rouges et 27,8% au poisson.

De même, le HCP indique que 20,8% des ménages ont vu leurs dépenses en achats de viandes blanches baisser, 19,5% celles des légumes, 18,7% de la farine et des céréales et 16,4% des légumineuses.

La réduction des dépenses a été moins consistante pour le lait et les produits laitiers (13,1%), pour les huiles (9,2%) et pour le sucre (8,2%), relève-t-il, notant que la baisse des dépenses alimentaires a concerné les ménages ruraux plus que les citadins, particulièrement pour certains produits.

Par ailleurs, les baisses les plus fortes ont été enregistrées auprès des 20% des ménages les plus pauvres, parmi lesquels 40,4% ont déclaré avoir réduit leurs dépenses d’acquisition des fruits contre 15,5% parmi les 20% les plus aisés. Pour les autres produits alimentaires, ces proportions sont de 32,8% contre 22% pour les viandes rouges, de 32,2% contre 20,5% pour les poissons, de 28,8% contre 10,8% pour les viandes blanches, de 27,6% contre 7,7% pour les farines et céréales, de 27,3% contre 9,4% pour les légumes, de 25,3% contre 9% pour les légumineuses et de 18,4% contre 8,8% pour le lait et produits laitiers.

L’objectif principal de ce panel, mené par le HCP du 15 au 24 juin dernier auprès d’un échantillon représentatif de 2.169 ménages, consiste à appréhender l’évolution des comportements socioéconomiques et préventifs face à cette pandémie et à évaluer ses impacts sur les différentes couches de la population marocaine en termes d’accès aux produits de base, à l’éducation, aux soins de santé, à l’emploi et au revenu.