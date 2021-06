Voici l’essentiel de la note d’information sur les résultats des enquêtes de conjoncture auprès des entreprises relevant des secteurs des services marchands non financiers (SMNF) et du commerce de gros au titre du 2ème trimestre 2021, publiée lundi par le Haut-Commissariat au Plan (HCP) :

1- Secteur des SMNF :

– Les anticipations des chefs d’entreprises du secteur des SMNF, pour le 2ème trimestre 2021 révèlent une stabilité de l’activité globale selon 64% d’entre eux.

– Ces anticipations seraient dues à l’amélioration prévue dans les branches des « Transports aériens » et des « Transports terrestres et transport par conduites » et à la baisse prévue dans les activités de l' »Hébergement », des « Activités de location et location-bail » et des « Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes ».

– Une proportion de 64% des chefs d’entreprises anticipent une stabilité de la demande et 79% une stagnation des effectifs employés.

2- Secteur du commerce de gros :

– Les anticipations de 29% des grossistes affichent une augmentation du volume global des ventes pour le deuxième trimestre 2021 et une baisse selon 24%.

– Cette évolution serait principalement attribuable à la hausse des ventes dans les « Commerce de gros d’équipements de l’information et de la communication » et le « Commerce de gros d’autres équipements industriels » et à la baisse des ventes dans le « Commerce de gros de produits agricoles bruts et d’animaux vivants ».

– Les commandes prévues pour le T2-2021 seraient d’un niveau normal selon 58% des chefs d’entreprises et inférieur à la normale d’après 31% d’entre eux.

– L’emploi connaîtrait une stabilité des effectifs selon 79% des grossistes.