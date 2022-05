Voici l’essentiel du résumé hebdomadaire de la Bourse de Casablanca pour la semaine du 04 au 06 mai 2022:

-Le Masi a lâché 0,65% à 13.051,01 points et le Morocco Stock Index 20 (MSI20), qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, a perdu 0,61% à 1.057,99 points.

-14 indices sectoriels ont clôturé sur une note négative, contre 9 en territoire positif.

-Le volume global s’est élevé à plus de 305,60 millions de dirhams (MDH). Sur le podium des valeurs les plus actives figurent Label Vie avec un volume transactionnel de 48,67 MDH, Sodep-Marsa Maroc (47,46 MDH) et Sonasid (46,80 MDH).

-La capitalisation boursière a dépassé les 680,42 milliards de dirhams (MMDH).

-Les plus fortes baisses de la semaine ont été accusées notamment par BMCI (-11,62%), Autonejma (-4,66%) et Réalisations mécaniques (-3,99%).

-A l’opposé, les meilleures performances ont été l’œuvre de CDM (+3,27%), SMI (+2,69%) et minière Touissit (+1,95% ).