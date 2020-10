Bourse de Casablanca: les principaux points du résumé hebdomadaire

Voici les points importants du résumé hebdomadaire de la Bourse de Casablanca pour la période allant du 26 au 28 octobre 2020 :

– Le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a pris 0,06% à 10.460,66 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a gagné 0,08% à 8.508,42 points.

– Le FTSE CSE Morocco 15 a perdu 0,50% à 9.390,90 points, tandis que le FTSE Morocco All-Liquid a progressé de 0,23% à 9.040,11 points.

– Sur le plan sectoriel, la plus forte hausse de la période a été enregistrée par l’indice des « Ingénieries et biens d’équipement industriels » avec +3,49%, puis Télécommunications (+1,76%).

– La capitalisation boursière s’est chiffrée à plus de 542,27 milliards de dirhams (MMDH) et le volume global s’est élevé à 343,13 millions de dirhams (MDH).

– Sur le plan individuel, Delattre Levivier Maroc s’est placé en tête de l’indice de Masi (+10,79%), alors que Disway et Bank of Africa se sont contentés de hausses respectives de 3,95% et 2,22%.

– Avec un volume transactionnel de plus de 58,01 MDH, Taqa Morocco a été l’instrument le plus actif de la semaine, s’accaparant de 17,30% des transactions, devant Managem (14,06%), Itissalat Al-Maghrib (12,56%) et Cosumar (11,95%).