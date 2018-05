BMCE Bank of Africa nommée "banque socialement responsable" de l'année 2018

BMCE Bank of Africa a été déclarée "Socially Responsible Bank of the Year 2018" ce mardi 22 mai à Busan en Corée du Sud, lors de la cérémonie de remise

des prix des African Banker Awards 2018.

Cette reconnaissance confirme le rôle et le positionnement du Groupe, au Maroc et à l’échelle internationale, dans la promotion de l’éthique des affaires, l’innovation et la finance durable, l’environnement, l’emploi responsable, la gouvernance et les relations responsables avec les parties prenantes. BMCE Bank of Africa s’est en effet engagée et dotée de moyens permettant de générer des impacts positifs au sein de sa sphère d'influence depuis plus d'une décennie.

Plusieurs engagements internationaux pris notamment "Les Principes de l’Equateur", "United Nations Global Compact", "Positive Impact Finance Principles"ou encore "Mainstreaming Climate Action within Financial Institutions" confirment la volonté constante de BMCE Bank of Africa de se conformer aux principes universels les plus avancés, pour

contribuer véritablement à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable.

Pour rappel, les African Banker Awards récompensent les meilleures banques africaines dans une dizaine de catégories. Ces prix sont décernés par un jury composé de représentants d’agences multilatérales, d’experts internationaux et du comité de rédaction du magazine African Banker.