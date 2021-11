Le Conseil d’Administration de Bank Of Africa (BOA), réuni récemment sous la présidence de M. Othman Benjelloun, a entériné la mise en place d’une nouvelle gouvernance, a annoncé le groupe dans un communiqué.

« Aux termes d’une vision établie à l’horizon 2030, le Conseil a entériné la mise en place d’une nouvelle Gouvernance visant à renforcer davantage l’intégration du Groupe en termes de pilotage de ses différentes entités constitutives, de maîtrise des risques, de synergies, de mutualisation de compétences et d’efficience au service de la dynamisation de l’action commerciale et de la création de valeur », a précisé le communiqué.

Ainsi, le Conseil d’Administration entérine le renforcement du Senior Management du Groupe avec la nomination de MM. Khalid Nasr et Amine Bouabid respectivement, en tant que Directeur Général Délégué en charge de la CIB et Banque au Maroc et Directeur Général Délégué en charge de l’ Afrique, souligne la même source, rappelant que M. Mounir Chraibi avait été nommé Directeur Général Délégué lors du Conseil d’Administration du 26 mars 2010.

Placée sous la responsabilité de M. Nasr, la Direction Générale Exécutive “CIB et Banque au Maroc” regroupe les activités de Banque au Maroc, Recouvrement, Banque Corporate et Commerciale, Banque d’affaires et Banque de l’International, mises au service des différents segments de clientèle. La Direction Générale Exécutive “Afrique” placée sous la responsabilité de M. Bouabid, intègre, quant à elle, l’ensemble des activités menées sur le continent Africain, hormis le Maroc, sous l’enseigne BANK OF AFRICA, LCB et la Banque de Développement du Mali, fait savoir la même source.

En outre, la Direction Générale Exécutive “Fonctions Groupe et Opérations”, placée sous la responsabilité de M.Chraibi regroupe les fonctions régaliennes des Risques et Finances et les fonctions transverses, liées à la Technologie, Process et Organisation, à la Qualité, la Logistique ou au Juridique, avec supervision des filiales qui s’inscrivent dans le prolongement de ces métiers.