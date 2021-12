« Le Conseil a estimé que l’orientation de la politique monétaire reste largement accommodante, assurant les conditions de financement adéquates. Il a jugé en particulier que le niveau actuel du taux directeur demeure approprié et a décidé ainsi de le maintenir inchangé à 1,50% », indique BAM dans un communiqué.

« Les progrès en matière de vaccination, le maintien des stimulus budgétaire et monétaire et la très bonne campagne agricole vont faire enregistrer à l’économie un rebond de 6,7% cette année( au lieu de 6,2% annoncé en octobre dernier), avec des hausses de 18,8% de la valeur ajoutée agricole et de 5,3% de celle des activités non agricoles », souligne Bank Al-Maghrib à l’issue de son conseil, qui a tenu le 21 décembre à Rabat sa dernière session trimestrielle de l’année.

La banque centrale revient sur les hausses des prix à la consommation enregistrés derniers mois pour certains produits alimentaires et pour les carburants et lubrifiants. Une évolution qui, selon BAM, résulte essentiellement des pressions externes liées à la flambée de leurs cours sur les marchés internationaux.

Elle s’est traduite par une nette accélération de la composante sous-jacente de l’inflation qui est passée de 0,7% en moyenne au cours du premier semestre à 2% au troisième trimestre et à 3,3% en novembre. Elle devrait ressortir, selon les projections de Bank Al-Maghrib, à 1,7% sur l’ensemble de cette année et se situer à 2,7% en 2022 avant de revenir à 1,8% en 2023 avec la dissipation prévue des pressions externes.

Malgré ce net accroissement de sa composante fondamentale, l’inflation devrait rester à des niveaux contenus, passant en moyenne de 0,7% en 2020 à 1,4% en 2021, à 2,1% en 2022, puis reculer à 1,4% en 2023.