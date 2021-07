Les exportations du secteur automobile se sont chiffrées à 35,4 milliards de dirhams (MMDH) au titre des cinq premiers mois de 2021, en augmentation de 49,5% par rapport à fin mai 2020, selon l’Office des changes.

Cette évolution s’explique, principalement, par la hausse des ventes des segments de la construction (+44%), du câblage (+47,4%) et de l’intérieur véhicules et sièges (41%), précise l’Office dans son bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs de mai 2021.

« Ces exportations sont égales à celles réalisées durant la même période en 2019 », relève la même source.

Par ailleurs, l’Office indique que les exportations du textile et cuir se sont accrues de 38,8% à 13,6 MMDH à fin mai dernier, notant que cette évolution est attribuable à la hausse des ventes des vêtements confectionnés de 44,8% et celles des articles de bonneterie (55,3%).

De même, les exportations des phosphates et dérivés ont augmenté de 17,4% à 24,16 MMDH à fin mai 2021. Cette évolution fait suite principalement à la hausse des ventes de l’acide phosphorique (+2,18 MMDH) et celles des engrais naturels et chimiques (+1,72 MMDH).

Les exportations du secteur « agriculture et agroalimentaire », de l’”Electronique et l’électricité” et des “autres extractions minières” ont, quant à elles, affiché des hausses respectives de 6,7%, 40,2% et 55,2%.

En revanche, les exportations du secteur de l’aéronautique se sont élevées à près de 5,52 MMDH à fin mai 2021, en repli de 6,6% par rapport au même mois de 2020. La part de ce secteur dans le total des exportations a perdu 1,4 point pour s’établir à 4,4%.