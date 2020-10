Atlas Hospitality: 3 hôtels du groupe récompensés par le prestigieux Tripadvisor Travellers’ Choice 2020

Malgré un contexte difficile, les établissements du Groupe Atlas Hospitality ont reçu cette année la distinction décernée par Tripadvisor : le prestigieux Tripadvisor Travellers’ Choice 2020. Il s’agit de l’hôtel The View Rabat, Vichy Célestins Bouznika et Atlas Terminus Oujda & My Relax Hotel Casa Voyageurs qui ont su séduire par leur qualité de service, l’ensemble de leurs hôtes.

Chaque année, le site d’avis en ligne Tripadvisor décerne ses fameux prix Travellers Choices basés sur des millions d’avis et d’opinions de voyageurs du monde. Ce prix sonne comme une véritable consécration pour les établissements Atlas Hospitality et récompense la qualité de service et la satisfaction de la clientèle sur une année complète.

Ainsi, l’hôtel Vichy Célestins & Spa a été primé pour son expérience bien-être. L’établissement situé à Bouznika offre 130 chambres dans un luxe moderne et épuré face à l’océan. L’hôtel dispose de 2 restaurants gastronomiques et diététiques et propose la première Wellness Clinic du Maroc. Véritable parenthèse bien-être, le Vichy Célestins & Spa invite à la détente et à la relaxation grâce à un cadre unique imaginé pour mieux se retrouver et se ressourcer.

Également primé, l’hôtel The View de Rabat, du haut de ses 17 étages et sa vue imprenable sur la ville a su séduire sa clientèle d’affaires. Cet hôtel qui mêle habilement élégance et raffinement offre 145 chambres et suites exquises, lumineuses et ultra-modernes.

Enfin, les Hôtels Atlas Terminus & My Relax Casablanca ont quant à eux été récompensé pour le bien-être et le confort qu’ils offrent à leurs clientèles.

