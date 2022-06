Le dirham devrait s’apprécier face au dollar américain sur 1, 2 et 3 mois, soit durant la période estivale 2022, selon Attijari Global Research (AGR).

« Compte tenu des prévisions sur l’EUR/USD et des spreads de liquidité sur le marché des changes, nos prévisions de l’USD/MAD ont été revues à la baisse sur les 3 prochains mois », indique AGR dans sa récente note « Weekly Mad Insights – Currencies ».

Les niveaux cibles de la parité USD/MAD ressortent à 9,80, 9,70 et 9,70 à horizons 1, 2 et 3 mois, contre un cours spot de 9,86, précisent les analyses d’AGR.

Face à l’Euro, le Dirham devrait s’apprécier aussi sur les mêmes horizons. Les niveaux cibles de la parité EUR/MAD ressortent à 10,50, 10,39 et 10,39 à horizons 1, 2 et 3 mois contre un cours spot de 10,59.

En marge du début de l’opération « Marhaba », AGR anticipe des flux exports plus importants sous la forme de rentrées en devises et ce, grâce à l’afflux touristique vers le Maroc », estimant que les conditions de liquidité devraient ainsi s’améliorer sur le marché interbancaire des changes.