Voici six principales recommandations du Conseil économique, social et environnemental (CESE) pour l’instauration d’une commercialisation équitable des produits agricoles, garantissant un revenu juste à chaque producteur, présentées dans le cadre d’un avis du Conseil sous le titre « Pour une approche novatrice et intégrée de la commercialisation des produits agricoles »:

Renforcer la position de la commercialisation des produits agricoles dans la chaine de valeur, à travers la mise en place d’une vision intégrée et participative dédiée à la commercialisation, en impliquant tous les acteurs concernés. Améliorer le processus de commercialisation des filières agricoles. Mettre en place des mesures législatives, réglementaires et techniques et d’un plan de communication pour lutter contre les pertes et le gaspillage des produits agricoles. Procéder d’urgence à la réforme des espaces de commercialisation afin d’éviter les spéculations et la multiplication des intermédiaires. Développer de nouveaux mécanismes d’accompagnement et d’organisation des producteurs. Accélérer la transformation digitale de la commercialisation en favorisant l’innovation et l’inclusion des petits et moyens producteurs.