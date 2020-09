ADM annonce la mise à jour de l’échangeur de Berrechid

La Société Nationale des Autoroutes du Maroc vient d’annoncer par communiqué le début des travaux sur l’axe Casablanca – Marrakech au niveau de l’échangeur de Berrechid Est.

La Société Nationale des Autoroutes du Maroc informe ses clients usagers de l’autoroute Casablanca – Marrakech que dans le cadre des opérations d’entretien et de maintenance de l’infrastructure, les travaux de mise à niveau et de réaménagement de l’échangeur Berrechid Est ont été entamés depuis quelques mois, et ont atteint une phase qui va perturber temporairement la circulation sur la bretelle de sortie pour les clients usagers en provenance de Marrakech ou de Settat et à destination de Berrechid ou Khouribga à partir du 08/09/2020 jusqu’au 15/09/2020.

Ces travaux n’auront aucun impact sur le flux de circulation de et vers les autres sens de circulation.

Ainsi :

Les clients usagers en provenance de Marrakech ou Settat et à destination de Berrechid sont prié de quitter l’autoroute au niveau de l’échangeur Settat Nord et de poursuivre leur chemin sur la RN 9.

et à sont prié de Les clients usagers en provenance de Marrakech ou Settat et à destination de Khouribga sont prié de continuer leur chemin jusqu’à la bifurcation de Beni Mellal et de poursuivre leur trajet sur l’autoroute Berrechid – Beni Mellal.

ADM a procédé à l’installation des dispositifs de sécurité et des panneaux de signalisation nécessaires aux endroits appropriés pour faciliter la circulation des clients-usagers et s’excuse de la gêne occasionnée par ces travaux.

Pour plus d’information :