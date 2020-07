67% des entreprises ne réaliseront pas les investissements prévus pour 2020 (HCP)

Les investissements programmés au titre de l’année 2020 ne seront pas totalement réalisés pour 67% des entreprises, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Ainsi, 29% des entreprises prévoient un report, 17% une annulation et 21% une réduction, précise le HCP dans une note sur la reprise des activités des entreprises suite à la levée du confinement imposé par la crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19).

Par catégorie d’entreprises, cette proportion atteint 71% chez les très petites entreprises (TPE), 60% parmi les petites et moyennes entreprises (PME) et 50% chez les grandes entreprises (GE), relève la même source, notant que par branche d’activité, la proportion des entreprises déclarant surseoir ou réduire leurs investissements s’élève à 83% dans les industries électriques et électroniques ainsi que dans l’hébergement et restauration, 75% dans le transport et entreposage et 68% pour la construction.

Lire aussi: HCP: 78% d’indépendants/employeurs en arrêt de travail comptent reprendre leurs activités

Le HCP fait également savoir que près de la moitié des entreprises estiment ne pas être suffisamment capitalisées pour reprendre leurs activités.

« Pas en mesure de rembourser les dettes »

Cette proportion représente 50% chez les TPE, 48% chez les PME et 33% chez les GE, explique-t-il, ajoutant que les entreprises des industries électriques et électroniques, du transport et entreposage et l’hébergement et restauration sont celles qui souffrent le plus d’un manque de fonds propres selon respectivement 66%, 59% et 57% des chefs de ces entreprises.

Par ailleurs, une proportion de 51,3% des entreprises estiment qu’elles ne seront pas en mesure de reprendre le remboursement de leurs dettes qu’après un an et plus. Ce constat est général puisqu’il est observé de manière quasi équivalente selon les catégories d’entreprises ainsi que selon les secteurs d’activité.

S’agissant du financement externe, 45% des entreprises comptent y recourir, fait remarquer le HCP, notant que 39% des entreprises comptent se financer par crédit auprès du même partenaire bancaire (50% des GE, 43% des PME et 37% des TPE), alors que 4% des entreprises comptent recourir à un nouveau partenaire bancaire et 3,5% choisissent d’autres établissements financiers. L’émission d’obligations et le marché boursier viennent en dernières positions avec respectivement 1% et moins de 1%.

Cette note présente les principaux résultats de la deuxième enquête relative à l’impact de la crise sanitaire sur les entreprises. L’objectif de cette enquête est de constater le niveau de reprise d’activité des entreprises suite à la levée du confinement, d’appréhender les contraintes qui freinent cette reprise et de relever les mesures d’adaptation qu’elles ont entamées pour s’adapter au nouveau contexte post-confinement.

Lire aussi: HCP: une croissance de plus de 4% prévue en 2021 au Maroc

Il s’agit de décrire ainsi à travers ces résultats, les difficultés des entreprises dans leur quête de reprise d’activité après le coup d’arrêt causé pour une grande partie d’entre elles par le confinement.

Cette enquête, menée via la collecte assistée par tablette et téléphone du 03 au 15 juillet, a été réalisée auprès de 4.400 entreprises organisées représentant l’ensemble des unités opérant dans les secteurs de l’industrie manufacturière, de la construction, de l’énergie, des mines, de la pêche, du commerce et des services marchands non financiers.