À l’occasion de la journée de la femme, la Fondation Nationale des Musées ouvre exceptionnellement les onze musées qu’elle gère et offre la gratuité à toutes les femmes.

L’accès aux différents musées du royaume sera gratuit à toutes les femmes le prochain 8 mars. Plusieurs expositions vous y attendront, indique la Fondation Nationale des Musées dans un communiqué.

Ainsi au musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain de Rabat vous pourrez découvrir le documentaire de Mohammed Abderrahman Tazi, dialogue entre Fatema Mernissi et Chaibia Talal et Fatna Lgbouri. À Marrakech, le musée national du tissage et du tapis Dar si Said, vous permettra de découvrir «La broderie marocaine et ses secrets».

Plus au nord, à Tétoua, le musée Bab El Oqla, accueillera : une conférence sous le thème : « Focus sur l’habit traditionnel de la femme », animée par le Professeur Hasnae Mohamed Daoud, Présidente de la Fondation Mohamed Daoud pour l’Histoire et la culture.