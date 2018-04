Diapo. La 2e édition de "La Art Week Casablanca" du 4 au 8 avril

La deuxième édition de "La Art Week Casablanca", initiative culturelle et artistique dédiée à l'art contemporain au Maroc, aura lieu du 4 au 8 avril, a annoncé mardi à Casablanca, Mehdi Haj Khalifa président de cet événement.

Haj Khalifa a expliqué, lors d’un point de presse, que la Art Week est un écosystème qui fédère un ensemble d’événements notamment une exposition majeure baptisée "Mastermind", programme curatorial visant à découvrir et promouvoir les artistes émergents de la scène nationale.

Cette édition inédite, a-t-il ajouté, replace l’art au cœur de la ville et lui redonne son rôle éthique, ludique et éducatif.

Haj Khalifa a estimé qu'à travers cette édition, "La Art Week Casablanca" confirme son statut de programme d’art de premier plan, et proposera une sélection pointue, au panorama aussi exigeant que représentatif de la nouvelle scène marocaine.

Il a, à cet égard, précisé que onze rendez-vous culturels incontournables sont programmés lors de cette édition réunissant artistes, galeristes, collectionneurs, institutions et passionnés d’art pour "une exposition entièrement promise à nos émerveillements".

Durant 6 jours, la ville de Casablanca accueillera plus de 70 artistes dans le cadre de 2 projets curatoriaux et rassemblera 5 galeries parmi les plus prestigieuses de la scène marocaine. Cette semaine s’engage également pour la diversité en révélant à travers le programme Mastermind, une génération d’artistes émergents.