Météo: les prévisions du jour

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du jeudi 24 janvier 2019 et la nuit suivante établies par la direction de la météorologie nationale:

- Temps assez froid à froid sur les reliefs, l'Oriental, le Sud-Est, les Hauts plateaux et les plaines intérieures.

- Nuages bas denses avec de faibles pluies ou averses éparses sur les plaines atlantiques au nord d'El Jadida, les plateaux d'Oulmès, le Rif, le Saïss, le Moyen Atlas et l'Oriental.

- Quelques passages nuageux sur le nord-ouest des provinces Sud avec de rares gouttes de pluie par moments. - Chute de quelques flocons de neige par endroits sur les sommets du Moyen Atlas.

- Ciel peu nuageux à clair ailleurs.

- Vent assez fort à fort de secteur ouest sur la Méditerranée, l'Oriental, le Saïss et le Moyen Atlas, modéré à assez fort de secteur nord sur les côtes centre et les provinces Sud, modéré de secteur nord sur le centre et modéré à faible de secteur sud à variable ailleurs.

- Fortes rafales de vent sur la Méditerranée, l'Oriental, le Moyen-Atlas, le Saïss et par endroits sur les versants sud-est.

- Températures minimales de l'ordre de -04/01°C sur les reliefs de l'Atlas, de 01/06°C sur les haut plateaux orientaux, le Rif, les versants sud-est, les plateaux de phosphate, le sud-est et les plaines à l'ouest de l'Atlas, de 06/12°C sur la Méditerranée, l'Oriental, les côtes et les plaines nord et centre, le Souss, l'extrême sud-est et l'intérieur des provinces du Sud et de 12/16°C sur le nord-ouest et le sud des provinces Sahariennes.

- Températures maximales de l'ordre de 02/08°C sur les reliefs, de 08/13°C sur l'Oriental, le Saïss, la Chaouia et les plateaux des phosphates et d'Oulmès, de 13/19°C sur la Méditerranée, les côtes et les plaines nord et centre, les versants sud-est et les plaines intérieures, de 19/24°C sur le Souss, le sud-est, l'intérieur des provinces du Sud et sur les côtes sud et de 24/28°C sur l'extrême sud du pays.

- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée entre Sebta et Al Hoceima et agitée à forte devenant peu agitée à agitée le soir entre Al Hoceima et Saidia, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte sur les côtes atlantiques entre Larache et Tarfaya, devenant localement forte à très forte l'après-midi entre Cap Ghir et Sidi Ifni, et peu agitée à agitée ailleurs.