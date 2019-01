Alerte météo: chute vertigineuse des températures du jeudi au dimanche

Un temps froid est prévu du jeudi 10 au dimanche 13 janvier dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué mercredi la Direction de la météorologie nationale (DMN).

Ainsi, des températures minimales variant entre -07°C et -03°C et des températures maximales allant de 05°C à 10°C sont attendues dans les provinces d'Azilal, Figuig, Ifrane, Jerada, Midelt et Tinghir, a précisé la DMN dans un bulletin météorologique spécial.

Dans les provinces de Oujda-Angad, Al Hoceima, Al Haouz, Boulemane, Béni Mellal, Chefchaouen, Guercif, Ouarzazate, Sefrou, Taza et Touarirt, les températures minimales seront entre -04°C et 00°C, tandis que les températures maximales oscilleront entre 07°C et 12°C, poursuit la même source.

Les températures nocturnes et matinales seront également basses et seront de l'ordre de 00 à 03°C sur les provinces de Benslimane, Berkane, Berrechid, Casablanca, Chichaoua, El Hajeb, El Jadida, El Kelaa des Sraghna, Errachidia, Fès, Fquih Ben Salah, Kénitra, Khemisset, Khénifra, Khouribga, Marrakech, Mediouna, Meknès, Moulay Yacoub, Nouaceur, Ouezzane, Rabat, Rehamna, Safi, Salé, Settat, Sidi Bennour, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Skhirate-Temara, Taounate, Taroudant, Youssoufia et Zagora, conclut le bulletin.