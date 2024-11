Le conseil de la ville de Casablanca a tenu; ce jeudi 28 novembre, une session extraordinaire pour faire le point sur les différents chantiers en cours dans la métropole ainsi que les projets visant l’amélioration de l’offre touristique de la capitale économique.

La maire de Casablanca, Nabila Rmili, a dressé un bilan des différents projets marquants de la métropole. La responsable s’est arrêtée sur la polémique relative aux frais d’accès au Zoo de Ain Sebaa, l’entretien des toilettes publiques, les parkings, les Abattoirs et bien d’autres chantiers importants de la ville.

Rmili a souligné l’importance de cette session programmée, exceptionnellement, pour soutenir plusieurs projets sportifs, culturels et touristiques. Le conseil de la ville, dit-elle, déploie de gros efforts pour attirer des projets visant à enrichir l’offre touristique de la capitale économique tout en améliorant la qualité de vie de ses habitants.

Lors de cette session, la présidente du conseil a annoncé un nouveau projet touchant les rues et boulevards de Casablanca qui seront tous renommés. “Il était grand temps d’attribuer des noms appropriés à toutes les rues et avenues de la ville. Nous avons élaboré une nouvelle charte pour l’organisation de la ville à travers la numérotation des immeubles, maisons, rues et boulevards. Les arrondissements de la ville auront accès à une plateforme numérique permettant de renommer les rues et boulevards situés dans leur périmètre. Cette opération facilitera aux employés des arrondissements de Casablanca de repérer les informations sur chaque quartier à travers cette plateforme. Les plaques signalétiques de Casablanca vont également changer. Le modèle choisi a été consulté et approuvé par les membres du conseil. Ce projet, de très grande importance, a été lancé en 2020 mais entravé par la crise sanitaire de la Covid19″, clarifie Nabila Rmili.

. Bus touristiques

S’agissant des projets à venir, la maire de la capitale économique a annoncé un projet ambitieux visant la mise à niveau des anciens Abattoirs de Casablanca pour en faire un site à visiter. Elle a dans la même veine, révélé que la ville se dotera prochainement de bus touristiques: « Nous avons réussi à avoir un financement de la part du ministère du Tourisme, de la Région de Casablanca-Settat en plus de notre contribution financière pour l’acquisition des bus touristiques. Ces bus contribueront à améliorer l’attrait touristique de la ville« .

. Marché central

Dans ce même sillage, la responsable a précisé que les travaux vont bon train pour ce qui concerne l’emblématique marché central. Un deuxième étage sera construit sur ce marché pour abriter d’autres restaurants et renforcer et valoriser l’offre culinaire de Casablanca. Elle a dans ce sens, insisté sur l’importance de promouvoir le tourisme dans la médina de Casablanca à travers des projets visant à rénover les monuments et l’ensemble des espaces situés au cœur de la médina. A cela s’ajoute le musée de mémoire sportive qui sera prêt prochainement.

Par ailleurs, Nabila Rmili s’est félicitée des nouveaux projets achevés dans la métropole, notamment le stade de la Casablancaise inauguré récemment et les toilettes publiques installées dans plusieurs quartiers de la ville. Cependant, la responsable a indiqué que le conseil a opté pour la gratuité de ces espaces publics, sauf que la commune est contrainte de supporter un grand budget pour assurer l’entretien quotidien des 60 toilettes déjà implantées, soit « en moyenne un budget de 100.000 dirhams pour leur nettoyage et entretien».

. Parcs et espaces verts

Concernant les parcs, « Casablanca vise à réhabiliter le plus grand nombre possible de jardins et espaces verts. Actuellement, les travaux sont en cours dans trois parcs au niveau de l’arrondissement de Moulay Rachid”, rappelle la maire. Un grand espace vert verra le jour aux carrières centrales de Hay Mohammadi, pour un budget de 160 millions de dirhams.

. Zoo de Ain Sebaa

A peine ouvert, le zoo de Ain Sebaa et ses tarifs font polémique. A cette occasion, Rmili a consacré une grande partie pour apporter des précisions: « Il ne s’agit pas d’un espace ordinaire. Il reprend le modèle de Valence, en Espagne, avec l’appui des responsables et experts espagnols ayant contribué à sa rénovation.”

« Le retard dans la réouverture est principalement due au manque d’expertise de la commune de Casablanca dans la gestion des zoos. Il faut savoir qu’il s’agit d’une grande responsabilité qui doit être attribuée, normalement, au secteur public. S’agissant des tarifs qui font fait couler beaucoup d’encre, il faut noter que cet espace nécessite un gros budget pour assurer la sécurité, l’achat des animaux, leur transport, l’alimentation et d’autres charges. Les tarifs sont abordables et des remises ont été annoncées pour les familles, les écoles et d’autres catégories », affirme la responsable.

. Parkings

Nabila Rmili a annoncé que le parking de Triangle d’or, situé à proximité de la gare de Casa Port, sera inauguré la semaine prochaine. D’autres parkings en cours de construction seront prêts en 2025 : celui du boulevard Roudani en mars et le parking situé derrière l’hôtel Hayat Regency sera livré en juin.