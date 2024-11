Wamkele Keabetswe Mene a, quant à lui, salué l’engagement du Maroc, qu’il a qualifié «d’acteur constructif dans l’avancée de la ZLECAF». Selon lui, l’opérationnalisation de la ZLECAF réduira la dépendance de l’Afrique et permettra de renforcer le commerce et l’investissement sur le continent. «Tous les protocoles élaborés ont été adoptés, et nous sommes en passe de mettre en œuvre cet instrument», a-t-il précisé.

Le secrétaire général de la ZLECAF a aussi souligné que sur les 53 États signataires de l’accord – à l’exception de l’Erythrée -, 48 l’ont ratifié. Et «depuis octobre 2022, au moins sept pays se sont activement engagés dans le commerce dans le cadre de la ZLECAF, tandis que 39 autres s’activent pour en faire autant», a-t-il ajouté.

Le forum s’est poursuivi avec trois tables rondes. La première s’est focalisée sur les actions des gouvernements pour accélérer la mise en œuvre de la ZLECAF, tandis que la seconde a exploré le thème «Investissement, financement et accompagnement: comment fluidifier les échanges». La troisième a enfin examiné les initiatives déployées par le Maroc.

Lancée en 2019, la ZLECAF est l’un des projets les plus ambitieux de l’Union africaine. Elle vise à créer un marché unique pour les biens et services, facilitant ainsi la circulation des entreprises et des investissements sur le continent. Le projet représente un potentiel de plus de 1,2 milliard de consommateurs et un PIB combiné de plus de 3.000 milliards de dollars, avec pour ambition de stimuler le commerce intra-africain en réduisant les barrières tarifaires et non tarifaires.