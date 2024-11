ZLECAF: Hassan Sentissi plaide pour la création d’un fonds de soutien aux exportateurs

Le président de la Confédération marocaine des exportateurs (ASMEX) a défendu la création d’un fonds public destiné à soutenir les exportateurs africains. Hassan Sentissi a formulé cette requête lors de l’ouverture du 1er forum marocain consacré au commerce africain, tenu hier mardi à Casablanca.

C’est l’une des deux recommandations phares de Hassan Sentissi au 1er business forum sur la ZLECAF. Pour le président de l’ASMEX, la mise en place d’un fonds public en faveur des exportateurs africains serait essentielle dans le contexte actuel. Une telle mesure permettrait de tirer pleinement parti du potentiel qu’offre le marché africain.

Dans cette optique, il recommande également la création d’une «Union africaine des exportateurs privés». Pour lui, ce regroupement serait un levier crucial pour défendre les intérêts de l’Afrique dans le commerce mondial. Il estime que l’application de ces deux recommandations permettrait de franchir un cap en matière d’investissements et d’exportations, tout en dynamisant la ZLECAF et, par effet de ricochet, en renforçant et protégeant le commerce africain.

«L’Afrique a le potentiel pour devenir un acteur majeur du commerce international et faire éclore un « Made-in-Africa »», a également affirmé Hassan Sentissi. Un objectif qui nécessite la participation des exportateurs, lesquels, a-t-il précisé, ont un rôle clé à jouer dans la réalisation des ambitions de la ZLECAF. D’où l’initiative de la Confédération marocaine des exportateurs (ASMEX) et du ministère de l’Industrie et du Commerce d’organiser à Casablanca une rencontre entre les acteurs de l’export.

L’objectif est de susciter des discussions et de formuler des recommandations stratégiques pour la mise en œuvre effective de cette plateforme. «Nous avons lancé une invitation par voie de presse et reçu plus de 750 demandes, preuve de l’intérêt que suscite la ZLECAF», a rappelé Sentissi.

Dynamiser le commerce intra-africain

Pour Sentissi, l’entrée en vigueur de cette zone de libre-échange aura un impact considérable sur la coopération entre les économies africaines. D’après les données du Fonds monétaire international (FMI), le commerce intra-africain est le plus faible au monde, représentant seulement 15 % des échanges totaux sur le continent, contre 58 % en Asie et 67 % en Europe.

L’institution financière internationale anticipe donc, avec l’opérationnalisation de la ZLECAF, un accroissement de ces échanges de plus de 52 %. Pour Sentissi, il est clair que cette zone ouvre une nouvelle ère pour le commerce africain. «La ZLECAF vise à fluidifier les échanges et à intensifier les flux commerciaux, tant au sein du continent qu’avec le reste du monde.»

Un autre point essentiel réside dans l’opportunité de diversification qu’offre cette plateforme aux exportateurs marocains. «À ce jour, nous exportons principalement vers le nord. Il était donc nécessaire de nous tourner vers nos voisins africains», explique-t-il. Cette orientation est facilitée par la ZLECAF, que le Royaume, quoi qu’il l’ait récemment ratifiée, adopte avec enthousiasme.

En effet, bien que l’accord soit entré en vigueur en janvier 2021, le Maroc ne l’a ratifié qu’en début d’année. Pour autant, le pays fait preuve d’un dynamisme reconnu par le Sud-Africain Wamkele Mene, secrétaire général de la ZLECAF. «En moins d’un an, une cinquantaine d’entreprises marocaines ont rejoint cette vaste zone économique, jetant les bases d’une transformation profonde de nos échanges commerciaux», a souligné Saloua Karkri Belkeziz, présidente de la Commission Afrique et vice-présidente de l’ASMEX, en clôture du forum.

Face aux perspectives offertes, Hassan Sentissi a exhorté le secteur privé africain à s’approprier cet instrument, qui leur permettrait non seulement de générer des profits, mais aussi de créer des emplois décents par milliers, voire par millions, selon les estimations de la Banque mondiale.