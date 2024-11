Hakim Ziyech a été décisif ce dimanche, offrant une passe décisive à Michy Batshuayi qui a inscrit le troisième et dernier but de la rencontre, permettant ainsi à Galatasaray de s’imposer 3-2 face à Samsunspor lors de la 12e journée de la Super Lig.

Malgré ce geste de classe, la situation de l’international marocain reste incertaine à Istanbul, où son nom a récemment alimenté les spéculations sur un départ imminent.

Entré en jeu à la 82e minute en remplacement de Victor Osimhen, Ziyech a immédiatement marqué les esprits en délivrant une passe parfaite à Batshuayi, qui a concrétisé pour offrir la victoire à son équipe.

Ce joli coup de pouce pour son équipe pourrait-il suffire à faire taire les rumeurs qui entourent son avenir à Galatasaray ? Depuis quelques semaines, le temps de jeu de Ziyech et son intégration dans le système d’Okan Buruk ont été remis en question. En dépit de son impact contre Samsunspor, l’incertitude persiste concernant son avenir dans la capitale turque.

🚨🎥 – Hakim Ziyech débute sur le banc avec Galatasaray, mais il délivre une passe décisive 2 minutes après son entrée en jeu. 🇲🇦🅰️ pic.twitter.com/E07lSW21Jx — FRMF Xtra (@FRMFXtra) November 10, 2024

Il y a encore peu de temps, Ziyech semblait largement écarté des choix de son entraîneur, qui ne l’avait pas souvent aligné dans son onze titulaire. Selon plusieurs sources à Istanbul, la relation entre le joueur et le club stambouliote reste tendue, et l’option d’un départ lors du prochain mercato hivernal semble de plus en plus probable. Les rumeurs d’un transfert ont notamment été alimentées par le faible temps de jeu du Marocain et des performances jugées inégales.

Un avenir incertain à Galatasaray

Ali Naci Küçük, un journaliste sportif turc, a rapporté que la relation entre Ziyech et Okan Buruk s’est détériorée depuis l’arrivée de l’ailier marocain à Istanbul.

L’entraîneur de Galatasaray semble privilégier d’autres options offensives, et plusieurs indices suggèrent qu’il pourrait même continuer de laisser Ziyech sur le banc lors des prochains matchs.

Cette situation ne serait pas nouvelle pour l’ancien joueur de Chelsea, dont le nom a été régulièrement associé à des départs précipités, alimentant des spéculations concernant son avenir dans différents clubs européens.

Un tournant à venir ?

La question qui se pose désormais est de savoir si ce match face à Samsunspor, où Ziyech a prouvé sa valeur, marquera un tournant pour lui. Un tournant qui pourrait, espère-t-il, inverser la tendance et lui permettre de regagner sa place dans l’équipe titulaire. Néanmoins, son avenir reste incertain à Galatasaray, et les prochains mois pourraient être décisifs. Le mercato hivernal, qui approche à grands pas, pourrait être le moment où son sort sera enfin tranché.