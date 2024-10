Le club de football du Difaa d’El Jadida s’est attaché les services de l’entraîneur Zakaria Abboub, qui succède à ce poste au Portugais Jorge Paixao.

Abboub, présenté vendredi lors d’une conférence de presse, a signé un contrat de deux ans et demi, affirme Abdellatif El Mouktarid, président du club jdidi, qui évolue à la Botola Pro D1 « Inwi » de football.

Il remplace Paixao, avec lequel « le contrat a été résilié à l’amiable en raison des mauvais résultats et de la détérioration de sa relation avec plusieurs joueurs », a précisé M. El Mouktarid lors de la conférence de presse.

Abboub, ancien joueur du DHJ, a affirmé qu’il gardera les mêmes membres de staff, dont certains ont évolué avec lui en tant que joueur et d’autres ont travaillé avec lui. « Nous ferons de notre mieux pour donner de la joie au public jdidi et pour que l’équipe occupe la place qu’elle mérite », a-t-il assuré.

En tant que joueur, Abboub a porté les maillots du Raja de Casablanca, de l’AS FAR, du Wydad de Casablanca et du Difaa d’El Jadida. Il a également joué pour FC Istres en France, Attafra et Ach-chariqa aux Emirats arabes unis, Al-Moharraq au Bahreïn, Arraid en Arabie Saoudite et Al-Wakra au Qatar.

Il a entraîné la sélection marocaine U20, la Jeunesse sportive Soualem et l’Olympic de Safi.