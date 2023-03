Zaio: tir de sommation pour neutraliser un dangereux récidiviste

Un brigadier de police du Commissariat régional de la sûreté de Zaio, une ville située dans la province de Nador, a été contraint, vendredi, de recourir à son arme de service pour neutraliser le danger émanant d’un récidiviste qui exposait la vie des citoyens et d’éléments de la police à un danger sérieux et grave à l’aide de l’arme blanche, a-t-on appris de source sécuritaire.

Une patrouille de police est intervenue pour l’interpellation du mis en cause, âgé de 32 ans, qui était en flagrant délit de tentative de vol sous la menace de l’arme blanche à Zaio, une bourgade située dans la région de l’Oriental.

Le policier a été contraint, devant le refus du suspect d’obtempérer aux ordres et sa résistance violente, de faire usage de son arme de service et de tirer une balle de sommation, ce qui a permis de neutraliser le danger, d’arrêter le prévenu et de saisir l’arme blanche utilisée dans cette agression.

Lire aussi. Casablanca: un policier tire pour neutraliser un criminel recherché

L’opération de pointage sur la base des données des personnes recherchées a révélé que le mis en cause fait l’objet d’une série de mandats de recherche à l’échelle nationale, émis par les services de la police judiciaire et de la Gendarmerie Royale pour des affaires de trafic de drogue et de tentative de meurtre avec préméditation.

Le prévenu a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent en vue de dévoiler les tenants et aboutissants de cette affaire et de déterminer les motifs réels de ces actes criminels, conclut-on.