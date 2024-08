Quarante-cinq personnes ont péri au Yémen ces derniers jours dans des inondations provoquées par des pluies torrentielles, selon un décompte établi par l’AFP sur la base de chiffres publiés mercredi par une agence onusienne et un responsable local.

« Les pluies et les inondations torrentielles à Maqbanah, dans la province de Taëz (sud-ouest), le 2 août, ont touché environ 10.000 personnes et causé 15 décès », a indiqué sur X le bureau des affaires humanitaires de l’ONU (Ocha).

De son côté, Mohamed Qahim, le gouverneur de la région de Hodeida, tenue par les rebelles houthis, a avancé à la télévision un bilan de 30 morts et cinq personnes portées disparues. Des maisons ont été détruites et plus de sept voitures ont été emportées par les flots, a-t-il ajouté.

فيديو | جانب من الأضرار التي لحقت بمزارع المواطنين جراء الأمطار الغزيرة بمحافظة تعز#وكالة_سبأ pic.twitter.com/ochxsPRJwy — سبأ (@alsyasiah) August 7, 2024

L’Ocha a souligné que les inondations ont entraîné l’ensevelissement de 80 puits, l’emportement de terres agricoles et l’endommagement de maisons, citant des « difficultés d’accès » et un manque de financement pour les agences d’aide.

L’agence des Nations unies pour l’agriculture (FAO) avait précédemment déclaré que le Yémen devrait connaître « des précipitations cumulées de 300 millimètres sur les hauts plateaux du centre et les hauts plateaux du sud, avec la plus forte intensité de précipitations quotidiennes (plus de 120 mm) prévue pour le 7 août ».

Depuis fin juillet, plusieurs régions du Yémen ont connu de fortes précipitations et des inondations, perturbant la vie de nombreuses personnes dans ce pays ravagé par la guerre. Le 28 juillet, l’Ocha a signalé la mort de trois personnes à la suite d’inondations dans le gouvernorat de Saada, dans le nord du pays, tenu par les rebelles. Plus de 1.000 maisons de personnes déplacées avaient été détruites, affectant quelque 2.000 familles, selon l’agence onusienne.

La guerre au Yémen oppose depuis 2014 les rebelles houthis au gouvernement internationalement reconnu. En une décennie, elle a fait des centaines de milliers de morts et provoqué l’une des pires crises humanitaires au monde, selon l’ONU. Le conflit s’est internationalisé en 2015 avec l’entrée sur le front d’une coalition militaire menée par l’Arabie saoudite, en soutien au gouvernement du pays le plus pauvre de la péninsule arabique. Plus de la moitié de la population dépend de l’aide humanitaire.