Le gardien de buts des Lions de l’Atlas, Yassine Bounou, fait partie du top 10 des gardiens de but les mieux payés au monde, selon un classement.

Yassine Bounou est le 8e gardien de but le mieux payé du monde. C’est ce qui ressort d’un classement de Sports Boom, qui rapporte que le portier des Lions de l’Atlas et d’Al-Hilal en Arabie Saoudite gagne environ 210.462,50 dollars américains par semaine, soit environ 11 millions $ par an.

Une position compréhensible. Le joueur marocain s’est en effet fait un nom dans le football mondial depuis des années par son talent et son parcours exemplaire. Sa prestation au Mondial du Qatar a également fait de lui une véritable star.

Bounou s’est notamment imposé en Liga, à Gérone puis à Séville, où il a d’ailleurs remporté le Trophée Zamora. Il a aussi été nominé pour d’importantes récompenses internationales de l’UEFA et de la FIFA.

Lire aussi. JO de Paris: Saibari out, Bounou à la rescousse

La liste des dix gardiens de but les mieux payés du monde comprend des pensionnaires de divers ligues. La Liga espagnole domine le classement avec trois des meilleurs revenus, tandis que la Bundesliga, la Ligue 1 et la Saudi Pro League contribuent chacune avec deux gardiens de but. Enfin, la Seria A a un représentant.

En tête du classement figure Manuel Neuer, le gardien de but allemand du Bayern Munich, qui gagne un salaire hebdomadaire impressionnant d’environ 442.971,25 $, soit environ 23 millions $ par an.