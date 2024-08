Ancien ambassadeur de France à Alger et éminent connaisseur des relations France-Maghreb, Xavier Driencourt a accordé une interview à Le Point Afrique sur la reconnaissance française de la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Il y analyse notamment les retombées économiques et stratégiques de cette décision.

Pour une fois dans l’histoire des relations franco-maghrébines, le Quai d’Orsay déroge à la règle selon laquelle «un septennat commence à Alger et se termine à Rabat». Ce changement de paradigme dans la diplomatie française est le fruit de nombreuses réflexions pragmatiques au plus haut sommet de l’État, comme l’a expliqué Xavier Driencourt, ancien ambassadeur de France à Alger, dans un entretie avec Le Point.

Apologiste d’un «reset», une remise à plat du système, dans les relations franco-algériennes, l’auteur de L’énigme algérienne a expliqué comment l’absence de retour positif de l’Algérie aux multiples gestes français depuis l’arrivée d’Emmanuel Macron à la présidence a conduit à ce «revirement diplomatique qui n’a rien d’anodin».

Conscient que le Maroc a fait du dossier du Sahara, depuis le discours royal du 20 août 2022 (69e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple), le prisme à travers lequel il considère son environnement international, Driencourt a affirmé «que pour se réconcilier avec le Maroc, le président de la République a décidé de faire un pas en avant extrêmement important sur la question de la marocanité du Sahara occidental».

Peser le pour et le contre

Selon l’ancien diplomate, Paris «a pesé les avantages et les inconvénients, le pour et le contre», avant de conclure que «les avantages étaient plus importants du côté marocain que les inconvénients d’une brouille ou d’une rupture avec Alger».

Tout a commencé en février avec la visite du chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné, qui avait reconnu le caractère existentiel du dossier saharien pour le Maroc. Driencourt rappelle que certains investissements français avaient alors été autorisés au Sahara, indiquant une évolution préalable. Il souligne notamment que les termes utilisés dans la lettre du président français étaient extrêmement précis et forts, notamment lorsqu’il affirme que c’est «la seule base» possible pour résoudre le conflit du Sahara.

L’impact de l’initiative atlantique de Mohammed VI

En détaillant les retombées économiques et géopolitiques de ce soutien français à la position marocaine, l’ancien ambassadeur pense qu’il y aura davantage d’opportunités pour les entreprises françaises souhaitant investir au Maroc, car jusqu’à présent, beaucoup de projets étaient suspendus à la question du Sahara, notamment les investissements liés aux préparatifs pour la Coupe du monde 2030.

Concernant les avantages stratégiques du soutien renforcé à Rabat, Driencourt, qui a toujours soutenu que la France ne pouvait pas éternellement ménager à la fois l’Algérie et le Maroc, suggère qu’il y a plus à gagner avec Rabat qu’avec Alger. Bien qu’il rappelle que les deux pays doivent avoir une influence équivalente en Afrique, il note que «le nouvel agenda du Maroc pour la façade atlantique du continent risque de changer les rapports de force sur le continent». Il ajoute que Paris pourrait jouer un rôle dans ce contexte, soulignant que le président de la République veut se réconcilier avec Rabat et que les voies pour y parvenir sont limitées.

Vers une solution définitive du conflit

Interrogé sur l’impact de ce soutien accru de la France au Maroc sur la scène européenne, Driencourt considère que « le fait que la France fasse cette avancée diplomatique importante va avoir un effet d’entraînement sur d’autres pays européens ». Il estime que d’autres pays européens pourraient suivre l’exemple de Paris, notamment après l’Espagne, et que l’Union européenne pourrait également soutenir la position marocaine, ce qui risquerait d’isoler davantage l’Algérie.

Pour ce vieux routier de la diplomatie, le Maroc se rapproche de plus en plus d’une solution définitive à ce différend autour de son Sahara.