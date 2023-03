Xavi rêve d’un retour de Messi au Barça

En conférence d’avant-match qui opposera samedi Elche au FC Barcelone, Xavi Hernandez s’est dit favorable à un retour de Messi en Liga.

Interrogé sur un éventuel retour de Lionel Messi au FC Barcelone vendredi soir, Xavi a dit que le champion du monde “aurait toujours sa place » dans l’équipe. En conférence de presse d’avant-match Elche-Barça, prévu samedi, le coach des merengues l’imagine même en tant que meneur de jeu, s’appuyant sur sa qualité de passe exceptionnelle.

Xavi a aussi comparé un tel come-back à The Last Dance de Michael Jordan. En effet, le basketteur de légende avait décidé de faire son grand retour au Chicago Bulls dans les années 1990 pour conquérir de nouveau le championnat du NBA.

«Ne vous méprenez pas. Je connais le fort potentiel du footballeur. Pour moi, il est parfait. Normal que j’ai ce rêve. Celui de la dernière danse, comme Michael Jordan», a dit le technicien.

Xavi: “I’d love for Leo Messi to return. It’s a topic we’re working on, but it doesn’t just depend on me”. 🔵🔴 #FCB

“It depends on Lionel’s happiness and whether he wants to return”.

“It’s not the right time to speak about that — but I’d be the first one to be very happy”. pic.twitter.com/RVc6P0aQiS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 31, 2023