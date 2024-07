Le Sud-africain Rulani Mokwena a été nommé en tant que nouveau coach du Wydad de Casablanca. Il sera présenté à la presse ce jeudi.

Le Wydad de Casablanca a annoncé ce jeudi 11 juillet l’arrivée de Rulani Mokwena pour prendre les rênes du club. Le Sud-africain succède à Aziz Ben Askar à la tête des Rouges, qui sortent d’une saison décevante: une élimination en phase de poules de la Ligue des champions et une cinquième position au classement de la Botola Pro Inwi D1, synonyme de non-qualification à aucune compétition africaine.

Welcome aboard, Coach Rhulani Mokwena! Ready to lead us to victory! 🌟⚽#DimaWydad pic.twitter.com/mEyhXUZKoF — Wydad Athletic Club (@WACofficiel) July 11, 2024



Ancien coach des Mamelodi Sundowns, Mokwena s’est engagé avec le club de la métropole pour deux saisons et travaillera avec un staff composé de cinq étrangers et d’un entraîneur adjoint marocain. Avec beaucoup d’espoir et d’attentes placés sur lui, il sera présenté lors d’une conférence de presse prévue à partir de 18 heures ce jeudi.