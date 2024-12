Situé dans le quartier en plein essor de la rocade sud de Casablanca, le Workin Center Casa-Sud se positionne comme une adresse incontournable pour les entreprises en quête d’un espace de travail performant et élégant. Alliant design moderne, accessibilité optimale et prestations haut de gamme, ce centre d’affaires répond aux besoins des professionnels et investisseurs de la capitale économique du Royaume.

Le Workin Center Casa-Sud jouit d’un emplacement stratégique sur le boulevard Moulay Thami, une zone clé de Casablanca en pleine expansion. Avec un accès direct à la rocade sud et une liaison rapide avec Casa Finance City grâce aux nouvelles lignes de busway, ce quartier offre des conditions optimales pour les professionnels. Sa position, à proximité des principaux axes routiers et des moyens de transport en commun, facilite les déplacements quotidiens des collaborateurs et des visiteurs.

Des espaces de travail adaptés aux besoins professionnels

Les bureaux disponibles à la vente varient entre 30 m² et 76 m², offrant ainsi une flexibilité idéale pour répondre aux besoins des entreprises. Ces espaces ont été pensés pour offrir un environnement lumineux et serein, sans vis-à-vis, grâce à un aménagement architectural soigneusement étudié. Les immeubles, conformes aux normes internationales, disposent de deux entrées principales avec des espaces d’accueil modernes, de trois ascenseurs garantissant une circulation fluide, et de deux niveaux de parking souterrain sécurisés. Tout y est conçu pour assurer une expérience professionnelle de qualité, combinant fonctionnalité et confort.

Avec une architecture contemporaine et un design intérieur soigné, le Workin Center Casa-Sud incarne la modernité. Son emplacement sur un boulevard large de 60 mètres contribue à une atmosphère agréable, propice à la concentration et à la productivité. Les matériaux et équipements sélectionnés reflètent un souci du détail et une volonté d’offrir un environnement de travail à la hauteur des attentes des entreprises les plus exigeantes.

Des services pour simplifier le quotidien

L’équipe du Workin Center propose un service de renseignement interactif et physique pour répondre aux besoins des locataires et visiteurs. L’accent est également mis sur la facilité d’accès, avec une connectivité parfaite aux zones clés de Casablanca et des infrastructures modernes pensées pour améliorer le quotidien des professionnels.

Le Workin Center Casa-Sud représente bien plus qu’un simple espace de bureaux. Il s’agit d’un véritable écosystème conçu pour accompagner les entreprises dans leur croissance et leur réussite. Grâce à son emplacement stratégique, son architecture moderne et ses prestations haut de gamme, il constitue une opportunité unique pour les entrepreneurs et investisseurs cherchant à évoluer dans un cadre professionnel optimal.

À partir de 390.000 DH

