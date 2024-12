Wielton Africa, spécialiste des semi-remorques et des solutions de transport, célèbre son cinquième anniversaire de présence au Maroc avec le lancement d’une nouvelle marque de lubrifiants en partenariat avec Orlen Oil, une grande raffinerie d’Europe centrale.



« Ce lancement, qui témoigne de l’attractivité croissante du Maroc pour les investissements étrangers, reflète également l’ambition de Wielton Africa de diversifier son offre pour répondre aux besoins spécifiques des acteurs locaux », affirme l’entreprise dans un communiqué.

Ce partenariat, officialisé le 27 novembre à Casablanca, s’inscrit dans une dynamique de diversification. Wielton Africa entend répondre aux besoins des transporteurs et des industriels locaux en élargissant son offre au-delà des semi-remorques et des solutions de manutention.

Ce choix stratégique vise à capitaliser sur les exigences spécifiques du marché marocain tout en consolidant la présence régionale de l’entreprise. Lors de cet événement marquant, les représentants de la société ont présenté un plan de déploiement axé sur l’excellence opérationnelle, la qualité des produits et une couverture nationale optimisée grâce à des partenariats locaux.

«Le projet Orlen au Maroc s’inscrit dans une dynamique de développement stratégique liée à notre expertise de « l’Expert sur la route ». Il a été conçu pour offrir à nos partenaires locaux une plateforme de croissance tout en élargissant nos activités vers d’autres secteurs comme le BTP, le levage, la manutention ou encore le secteur minier», explique le directeur général de Wielton Africa Artur Pietrzak.

Le choix d’Orlen Oil, filiale du géant polonais Orlen, n’est pas fruit du hasard. Avec un chiffre d’affaires de 87 milliards d’euros en 2023 et une présence dans plus de 76 pays, cette entreprise jouit d’une solide réputation sur le marché international. Forte de sept raffineries et d’un réseau de plus de 3 000 stations à travers sept pays d’Europe centrale, la marque exporte ses produits dans plus de 76 pays. Son arrivée sur le marché marocain marque une nouvelle étape dans son expansion internationale.

En s’associant avec Orlen Oil, le spécialiste des semi-remorques ambitionne de jouer un rôle clé dans la modernisation des secteurs du transport et de l’industrie à travers des solutions adaptées et durables. Avec ce lancement, Wielton Africa confirme sa vision de «L’expert sur la route» : d’accompagner les transporteurs et les industriels marocains dans leur quête de performance et d’innovation, conclut le communiqué.