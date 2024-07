Le WeCasablanca Festival, événement culturel devenu incontournable de la cité blanche, revient cette année avec une programmation éclectique et innovante pour célèbre la diversité culturelle et artistique du répertoire musical marocain.

Du 18 au 20 juillet 2024, Casablanca vibrera au rythme de musiques rock, urbaines et de fusion mais aussi de musiques amazighes, gnaoui et de l’Aïta pour renforcer l’identité de la ville sur les scènes de l’espace Toro et de la Place des Nations Unies, indique un communiqué des organisateurs.

Métropole cosmopolite et ouverte sur le monde, Casablanca soutient des talents casaouis et nationaux mettant à l’honneur l’effervescence artistique traditionnelle et contemporaine, la jeunesse et les casablancais. Cette année, WeCasablanca promet des moments de partage et de découverte inoubliables, assure la même source.

Casablanca, avec son esprit ouvert et son bouillonnement culturel, a toujours été un terreau fertile pour les mouvements artistiques avant-gardistes. Le rock, en particulier, a trouvé à Casablanca un public réceptif et passionné.

Sur l’espace Toro le 18 juillet, le festival WeCasablanca accueillera le groupe Meteor Airlines fusionnant rock alternatif et sonorités traditionnelles qui vient de recevoir le prix « Best Artistic Practices Awards » dans la région méditerranéenne, lors de la cérémonie des Creact4Med à Barcelone. Ainsi que le groupe pionnier du rock marocain Hoba Hoba Spirit, précurseur de la Hayha Music et connu pour son mélange unique de fusion, reggae et influences traditionnelles marocaines, offrant un spectacle captivant qui résonne avec l’âme de Casablanca.

WeCasablanca célèbrera aussi la musique fusion et ses influences diverses. Le 19 juillet, l’espace Toro ravira tous les curieux et les amoureux de la musique en mettant en avant la créativité débordante des artistes polyvalents Jubantouja et Mehdi Qamoum. Mélangeant les genres musicaux, ils repoussent les frontières musicales et culturelles et envoûtent leur public avec des influences de jazz, de blues, indie rock, d’influences traditionnelles et réinventent les sonorités classiques.

WeCasablanca ravira aussi les passionnés de musique urbaine mettant en vedette Tagne, artiste talentueux qui s’est imposé en tant que tête d’affiche de la scène rap marocaine et Farid Ghannam, connu pour sa voix unique et son goût pour transcender les genres musicaux gnaoua, pop et R&B. Ils mettront à l’honneur la ville de Casablanca et sauront faire danser le public.

Les casablancais pourront aussi profiter de la riche culture amazighe avec Badr Ouabi, musicien talentueux et inspirant qui allie l’univers de ses racines amazighes du Moyen Atlas avec des formes d’expressions contemporaines et Aïcha Tachenouit, talentueuse chanteuse et danseuse amazighe. Casablanca célèbrera l’identité culturelle et l’héritage amazighs chers aux marocains. Le 18 juillet, sera l’occasion de vivre une soirée aux rythmes ancestraux et aux chants poétiques de la culture amazighe.

Une programmation dédiée à la musique gnaoua sera proposée pour célébrer les chants sacrés de cette belle tradition inscrite sur la liste du patrimoine immatériel mondial. Des artistes tels qu’Asmaa Hamzaoui et Hamid El Kasri incarnent cette richesse culturelle gnaouie, apportant leurs talents uniques à la scène moderne tout en respectant les profondes racines de cette tradition marocaine. Le festival WeCasablanca met en lumière cette musique à la fois spirituelle et contemporaine, offrant au public une immersion dans l’âme vibrante de la musique gnaoua.

WeCasablanca célèbre aussi la tradition et l’héritage de l’Aïta, qui trouve un écho profond à Casablanca, où l’Aïta s’est nourrie pendant un siècle. Là, les chikhates et les chioukhs réinventent et préservent cet art pour les générations futures. L’Aïta, avec ses chants ancestraux et ses rythmes captivants, est une expression vivante de la culture populaire marocaine, transmettant des histoires, des émotions et des valeurs depuis des générations. Siham El Mesfiouia et Said Senhaji offriront au public une expérience authentique, riche en émotions et en poésie.

Les amateurs de musique électro seront ravis par les représentations de DJ Omary, Sound Of Mint et DJ MKA présents sur la scène Place des Nations Unies, respectivement le 18, 19 et 20 juillet ainsi que par D33P SOUL sur la scène de l’espace Toro les trois soirs du festival. Ces DJ fusionnent habilement rythmes traditionnels et contemporains pour créer des sets dynamiques et énergiques. De son côté, VJ Kalamour offrira également des expériences visuelles immersives, mettant en avant toutes les composantes de l’identité culturelle marocaine et s’inspirant des arts numériques contemporains. Il est à retrouver sur la scène de l’espace Toro les trois soirs du festival.

Le WeCasablanca Festival offrira ainsi une série de concerts gratuits sur deux scènes au cœur de la ville : l’espace Toro et la Place des Nations Unies. Il promet cette année une expérience musicale immersive et enrichissante, célébrant la diversité et l’innovation artistiques.