« Honte à vous », « Vous avez du sang sur les mains »: Emmanuel Macron a été vivement interpellé jeudi à Montréal par des manifestants critiques de la position de la France sur le conflit à Gaza, a constaté une journaliste de l’AFP.

« Shame on you !« , « Shame on you ! » (Honte à vous): les accusations, proférées par une dizaine de personnes, ont fusé alors que le chef de l’Etat sortait d’une conférence de presse avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau.

A l’issue d’un échange avec le public qui l’attendait sur les trottoirs, Emmanuel Macron est alors allé à la rencontre des manifestants propalestiniens dans une mêlée de journalistes et d’agents de sécurité.

« Shame on you Mac(ar)ron ». Partout où passe Emmanuel Macron, il est pris à parti. Exemple ici… Au Canada 🇨🇦.

« C’est un génocide » qui est commis à Gaza, « vous pouvez l’arrêter« , « vous offrez une couverture diplomatique » à l’Etat d’Israël, ont enchaîné deux d’entre eux, dont une jeune femme palestinienne qui a expliqué avoir perdu sa fille à Gaza.

« La France envoie de l’argent et des armes qui tuent des innocents« , « nous voulons des actes« , « vous pouvez mettre la pression sur Israël« , ont-ils martelé. Le président s’est attaché à répondre point par point, en anglais, aux accusations sans réussir à inverser le cours de la discussion. « Soyons clairs, nous ne vendons pas d’armes, nous demandons un cessez-le-feu, nous sommes allés au Conseil de sécurité pour cela« , a-t-il argumenté.

« En parallèle, nous devons travailler tous ensemble et décider ce que nous allons faire pour engager tous les pays de la région à stopper les groupes terroristes« , a-t-il ajouté. La manifestante la plus virulente a alors répliqué que le mouvement islamiste palestinien Hamas n’était « pas un groupe terroriste mais de résistance ».

« Non, ce que vous dites est inacceptable. Ils ont tué des centaines de personnes« , a répliqué Emmanuel Macron en référence à l’attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre contre Israël. Exaspérée, la jeune femme a fini par lâcher: « Si vous êtes au pouvoir et ne pouvez rien changer, vous devez démissionner !« . Emmanuel Macron a ensuite rejoint le Premier ministre du Québec François Legault quelques mètres plus loin dans un musée du Vieux port de Montréal.

« Je suis allé leur parler parce qu’il y a une vraie émotion dans toutes nos sociétés. On le voit bien sur à Gaza, les images qu’il y a, le drame qui s’y joue« , a-t-il dit devant des journalistes. « Je comprends, je respecte cette émotion (…) A côté de cette émotion, il peut y avoir beaucoup de confusion« , a-t-il ajouté, en déplorant des « propos inacceptables à l’instant sur ce sujet ». « Je ne peux pas laisser dire tout et n’importe quoi non plus« , a-t-il insisté.

A la dernière étape de sa visite au Canada, devant la communauté française de Montréal, une cinquantaine de manifestants l’attendaient encore en scandant, cette fois en français, « Honte à vous« , « Solidarité avec la Palestine« , « Macron démission« .