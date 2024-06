L’ex-président américain Donald Trump a exhorté samedi les chrétiens évangéliques, essentiels pour sa course à la Maison Blanche, à voter pour lui lors de la présidentielle de novembre, se présentant comme un croisé de la liberté religieuse.

« Les évangéliques et les chrétiens, ils ne votent pas autant qu’ils devraient », a lancé le candidat de la droite à Washington, devant des centaines de participants à une conférence de la coalition « Faith and Freedom » (Foi et Liberté).

« Ils vont à l’église tous les dimanches mais ne votent pas. Et nous devons nous assurer qu’ils votent, juste cette fois », a-t-il affirmé. « Dans quatre ans, vous n’êtes pas obligés de voter, d’accord? Dans quatre ans ne votez pas, je m’en fiche », a-t-il ajouté mi-figue mi-raisin, suscitant des rires dans l’assistance.

Le milliardaire a assuré aux évangéliques, qui ont joué un rôle important dans son accession au pouvoir en 2016 et dont beaucoup lui sont très fidèles, qu’il défendrait leur foi.

President Trump at Faith & Freedom:

« We need Christian voters to turn out in the largest numbers EVER to tell Crooked Joe Biden: YOU’RE FIRED! »pic.twitter.com/hsVVznkhrn

— AJ Huber (@Huberton) June 22, 2024