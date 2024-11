Polyvalents, technologiques et respectueux de l’environnement, les modèles Hybrides rechargeables XC60, XC90 et S90 proposent des designs élégants, un confort premium et des équipements connectés pour une expérience de conduite aussi performante qu’écoresponsable.

Découvrez nos modèles plug-in hybrid

Volvo XC60 T8 Plug-in Hybrid : le SUV agile et performant

Avec son design à la fois affirmé et épuré, le Volvo XC60 T8 est le SUV pensé pour ceux qui recherchent une conduite urbaine fluide, sans pour autant renoncer au plaisir de l’évasion. Moderne et tout en sobriété, sa silhouette se dote de lignes dynamiques et élégantes. Mais c’est en pénétrant dans l’habitacle que l’on découvre véritablement l’univers du XC60 : un espace où la qualité des matériaux et la précision des finitions révèlent tout le savoir-faire de Volvo. À bord, chaque élément du design semble pensé pour le conducteur, depuis le combiné d’instruments digital 12,3’’ jusqu’aux sièges offrant un confort ergonomique et un soutien optimal pour les longs trajets.

Sous le capot, le XC60 T8 produit une puissance combinée de 462ch (grâce à un moteur essence robuste de 310 chevaux et un moteur électrique efficient de 152 chevaux) avec une finesse rare. Grâce à une autonomie électrique bien calibrée, son moteur hybride rechargeable assure une puissance maîtrisée, bien adaptée pour naviguer en ville ou parcourir de longues distances.

Volvo XC90 T8 Plug-in Hybrid, le SUV familial, luxueux et polyvalent

Imposant, spacieux et sophistiqué, le Volvo XC90 T8 symbolise le SUV familial par excellence. Son design extérieur, audacieux et harmonieux, il ne passe pas inaperçu, tandis que son intérieur, modulable et pensé pour sept passagers, s’adapte à toutes les situations. Que ce soit pour un voyage en famille ou une escapade entre amis, il répond à tous les besoins de confort et de praticité.

À l’intérieur, l’espace est bien agencé pour offrir un volume de chargement qui atteint 1 874 litres une fois les sièges rabattus, de quoi embarquer sans difficulté tous les bagages nécessaires aux longs trajets. Le XC90 T8 est propulsé par une combinaison hybride de 462 ch, avec un moteur thermique de 320 chevaux et un moteur électrique de 142 chevaux, optimisant puissance et efficience énergétique. La technologie embarquée n’est pas en reste avec les systèmes City Safety, IntelliSafe Assist, le lecteur de marquage au sol sans oublier le correcteur électronique de trajectoire, sont autant d’aides qui apportent une grande sérénité dans la conduite. Et pour l’ambiance sonore, le système Harman Kardon Premium Sound (600 W, 14 HP) transforme l’habitacle en salle de concert, grâce à un son immersif de qualité.

Volvo S90 T8 Plug-in Hybrid, la berline élégante et raffinée

Avec la Volvo S90 T8, Volvo revisite l’idée même de la berline de luxe, en lui conférant une allure raffinée et un confort sans compromis. Pensée pour les amateurs de voyages paisibles, cette grande berline affiche une élégance discrète, sans jamais tomber dans l’ostentatoire. Ses lignes fluides, étirées avec une précision millimétrée, renforcent son côté sophistiqué, tout en conservant cette touche de simplicité scandinave qui la rend unique. Mais c’est une fois à l’intérieur que la S90 dévoile toutes ses qualités : un habitacle soigné, habillé de cuir Nappa et de matériaux nobles, pensé pour le bien-être et le confort des occupants.

La motorisation hybride de la S90 T8 combine un moteur thermique de 310 chevaux avec un moteur électrique de 152 chevaux pour une puissance combinée de 462 ch, offrant ainsi une puissance hybride équilibrée pour une conduite particulièrement appréciable en mode électrique pour les trajets en ville. Confortablement installé, le conducteur dispose de l’assistant vocal Google intégré qui facilite la navigation et la connectivité en quelques mots. Ce modèle se distingue aussi par son ambiance intérieure : son système audio Harman Kardon Premium Sound diffuse une musique à la précision sonore exceptionnelle, transportant les passagers dans une expérience sonore immersive.

Volvo XC60 T8 Plug-in Hybrid à partir de 650.000 DH

Volvo XC90 T8 Plug-in Hybrid à partir de 750.000 DH

Volvo S90 T8 Plug-in Hybrid à 750.000 DH

