Une association a saisi le procureur général du roi près la Cour d’appel de Rabat d’une plainte contre la délégation de jeunes étudiants marocains qui a visité Israël en juillet dernier, en pleine guerre à Gaza.

L’affaire des étudiants marocains qui ont visité Israël en été refait surface. L’Observatoire marocain contre la normalisation a en effet porté plainte ce mercredi contre la délégation auprès du procureur général du roi près la Cour d’appel de Rabat. Dans un communiqué, l’organisation explique son action par «l’ampleur du crime commis» par les jeunes Marocains en visitant l’Etat hébreu, ce qui est «un soutien» l’armée israélienne et à ses massacres dans la bande Gaza.

L’organisation appelle ainsi à la «responsabilisation juridique et judiciaire de toutes personnes impliquées dans cette visite», tout en soulignant que la plainte serait coordonnée avec d’autres militants, professeurs et avocats.

Pour rappel, plus d’une vingtaine de jeunes Marocains ont achevé, le 13 juillet dernier, un voyage dans l’Etat hébreu, où ils ont rencontré de hauts responsables, à l’instar d’Amir Ohana, président de la Knesset, ou encore Meir Ben-Shabbat, ancien conseiller à la Sécurité nationale aujourd’hui à la tête de l’Institut Misgav pour la sécurité nationale et la stratégie sioniste. Ils ont également visité des sites historiques, ainsi que le sud du pays.

Des vidéos de la délégation partagées sur les réseaux sociaux, ont provoqué une levée de boucliers au Maroc. Dans l’une d’elles, on voyait les jeunes Marocains chantant et dansant avec des citoyens israéliens dans un établissement hôtelier, tandis qu’une autre les montrait en train de déguster la cuisine locale dans un marché de Jérusalem, tout en vantant les «charmes» et l’«hospitalité» d’Israël. Le tout à visage découvert et en disant clairement leur nom, à la demande de l’auteur de la vidéo.

La visite passait mal car à quelques kilomètres de là, une guerre a lieu dans la bande de Gaza, où les morts se comptent en dizaines de milliers, dont de nombreux enfants, et où les frappes frappent tous les jours des civils. De plus, l’ONU et de nombreux pays, dont notamment le Maroc, ne cessent d’appeler à l’instauration d’un cessez-le-feu. Sans oublier les nombreuses

D’autre part, une pétition avait été lancée sur la plateforme Change afin d’«empêcher les élèves sionistes de revenir à l’AUI (Université Al Akhawayn à Ifrane)». Selon les auteurs de cette initiative qui visait 5.000 signatures, «ces étudiants devraient être tenus responsable d’avoir terni la réputation de non seulement les étudiants de l’AUI, mais aussi de tous les Marocains. (…) En tant que communauté, nous n’acceptons pas de laisser passer ce comportement inacceptable».