La visite d’Etat du président de la République française, Emmanuel Macron au Maroc à l’invitation du Roi Mohammed VI, sera une opportunité pour les deux pays de jeter les bases d’un « partenariat rénové, résolument tourné vers l’avenir« , a souligné le sénateur Christian Cambon, président du Groupe interparlementaire d’amitié France-Maroc.

Pour l’envoyé spécial du Président du Sénat français pour les relations internationales, « le Maroc offre aujourd’hui des conditions exceptionnelles et des atouts considérables en matière d’attraction des investissements, notamment dans les domaines de l’environnement et des énergies renouvelables (…), ce qui en fait un partenaire absolument essentiel pour la France et pour l’Europe« .

Les deux pays, a-t-il déclaré à la MAP, peuvent également s’appuyer sur la performance de leurs entreprises pour renforcer leurs relations économiques dans des domaines aussi importants que ceux de l’industrie aéronautique, l’intelligence artificielle, etc. La coopération culturelle occupe aussi une place importante dans le rapprochement entre les deux pays, a souligné Christian Cambon.

Saluant, par ailleurs, le dynamisme de la diplomatie marocaine en Afrique, le sénateur français s’est félicité pour la présence distinguée des entreprises marocaines dans le continent et salué les initiatives du Souverain à l’adresse des pays frères et amis africains. Le Roi, a-t-il relevé, a impulsé un nouveau regard envers l’Afrique qui peut être une source d’inspiration pour la France en vue de développer des partenariats novateurs avec le continent.

« Grâce au travail diplomatique absolument remarquable accompli par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en Afrique, consolidé par le retour du Royaume à l’UA et à la faveur de ses relations privilégiées avec nombre de pays africains, le Maroc peut développer des synergies de croissance et de développement triangulaires profitables à tous« , a expliqué Cambon.

Le sénateur français a noté que le Royaume, qui constitue un pôle de développement et de stabilité, offre aujourd’hui tous les atouts pour être le partenaire stratégique privilégié de la France dans tous les domaines.

« Le Maroc est depuis bien longtemps un pays allié, un pays ami, un pays qui nous a beaucoup aidés encore récemment dans le domaine sécuritaire, dans des opérations de paix au Sahel. Le Maroc est le pays qui accueille le plus grand nombre d’Etablissements scolaires francophones. La francophonie y est honorée et développée. C’est un pays de tolérance qui a toujours accueilli sur son territoire, toutes les religions et il est devenu aujourd’hui un pays d’accueil des migrants subsahariens. Tous ces éléments ont forgé notre histoire commune qui s’est développée au fil du temps« , s’est félicité le sénateur français.

Et d’ajouter que « la visite d’Emmanuel Macron au Maroc sera un grand moment pour fêter notre partenariat rénové, résilient et pérenne« .