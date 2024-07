Une pétition a été lancée en ligne pour dénoncer le récent voyage d’une délégation marocaine en Israël, au moment où une guerre a lieu à quelques kilomètres de là, dans la bande de Gaza.

L’affaire des jeunes Marocains qui ont récemment visité Israël continue de faire des vagues. Une pétition a en effet été lancée sur la plateforme Change afin d’«empêcher les élèves sionistes de revenir à l’AUI (Université Al Akhawayn à Ifrane)», comme l’indique l’intitulé. Au moment de la rédaction de cet article, la pétition a reçu 2.674 signatures sur un objectif de 5.000.

Selon les auteurs de cette initiative, «ces étudiants devraient être tenus responsable d’avoir terni la réputation de non seulement les étudiants de l’AUI, mais aussi de tous les Marocains. (…) En tant que communauté, nous n’acceptons pas de laisser passer ce comportement inacceptable».

Pour rappel, plus d’une vingtaine de jeunes Marocains ont achevé, le 13 juillet dernier, un voyage dans l’Etat hébreu, où ils ont rencontré de hauts responsables, à l’instar d’Amir Ohana, président de la Knesset, ou encore Meir Ben-Shabbat, ancien conseiller à la Sécurité nationale aujourd’hui à la tête de l’Institut Misgav pour la sécurité nationale et la stratégie sioniste. Ils ont également visité des sites historiques, ainsi que le sud du pays.

Des vidéos de la délégation partagées sur les réseaux sociaux, ont provoqué une levée de boucliers au Maroc. Dans l’une d’elles, on voit les jeunes Marocains chantant et dansant avec des citoyens israéliens dans un établissement hôtelier, tandis qu’une autre les montre en train de déguster la cuisine locale dans un marché de Jérusalem, tout en vantant les «charmes» et l’«hospitalité» d’Israël. Le tout à visage découvert et en disant clairement leur nom, à la demande de l’auteur de la vidéo.

Cette visite en Israël passe mal quand on sait qu’à quelques kilomètres de là, une guerre a lieu dans la bande de Gaza, où les morts se comptent en dizaines de milliers, dont de nombreux enfants, et où les frappes frappent tous les jours des civils.