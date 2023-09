La ville de Berkane vient d’être doublement primée dans le cadre des villes intelligentes « Smart Cities » pour l’année 2023, en se distinguant à l’IEEE Smart Cities Contest et au concours du Seoul Smart City Prize, dont les épreuves ont respectivement eu lieu à Bucarest, Roumanie (24-27 septembre) et à Séoul, Corée du Sud (25 septembre).

« Le Maroc a une fois de plus fait honneur à son nom lors de l’IEEE Smart Cities Contest, l’organisation professionnelle technique la plus importante au monde, dédiée au développement de la technologie au service de l’humanité », indique un communiqué de la société de développement local « Majal Berkane », notant que la ville de Berkane s’est adjugée la deuxième place lors de ce concours, en présentant son projet « E-Moulouya », un projet DeepTech novateur établi dans le territoire de la province de Berkane.

Winners of inaugural Seoul Smart City Prize announced. The World Smart Sustainable Cities Organisation established the awards to help promote human-centred #SmartCity initiatives being implemented around the world. @gggi_hq @WeGovOrg @IMD_Bschool @uaedgov https://t.co/eHVZbF8Bjf

— SmartCitiesWorld (@SmartCitiesW) September 28, 2023