À deux pas des remparts de la ville ocre, une nouvelle promesse de luxe et de sérénité prend forme : BELLVIEW, un projet immobilier unique en son genre. Situé sur la route d’Amizmiz, ce complexe résidentiel d’exception propose un ensemble de 16 villas luxueuses, nichées dans un cadre naturel sublime, jouxtant trois golfs prestigieux. Des villas d’exception alliant confort et intimité pour offrir un havre de tranquillité aux futurs résidents.

Un emplacement stratégique, un panorama grandiose

BELLVIEW se situe à une distance idéale du centre-ville, permettant de s’imprégner de l’esprit exaltant de la ville tout en bénéficiant d’un environnement propice à la quiétude et au ressourcement ; à seulement 15 minutes de l’aéroport international et des adresses incontournables de Marrakech comme La Mamounia, le Menara-Mall et l’Avenue Mohammed VI. Niché entre le Fairmont Royal Palm Marrakech et le Palais Selman, le projet BELLVIEW s’étend sur près de 35.000 m² et jouit d’une vue à couper le souffle sur les sommets de l’Atlas.

A chacun sa villa

Conçues comme des espaces de vie modernes et exclusifs, les villas BELLVIEW sont toutes construites de plain-pied (sur un niveau) et réparties sur le domaine de manière optimisée, garantissant confort et intimité pour les résidents.

Partageant le même design élégant et contemporain, les seize villas se distinguent par une superficie et un agencement propres, faisant de chacune d’elles un bien unique. Les superficies couvertes varient de 400 m² à 600 m², sur des terrains variant de 1200 m² à 1800 m².

Chaque villa est pourvue d’au moins quatre suites spacieuses et lumineuses (dont une Master suite) et comprend une magnifique salle de bain et un grand dressing.

Toutes disposent d’un jardin privatif, d’une piscine privée à débordement de 16 mètres (et plus) ainsi qu’un roof-top aménagé avec vue panoramique.

Le style architectural des villas mêle des lignes pures et fluides qui s’harmonisent parfaitement avec l’utilisation de matériaux traditionnels comme la pierre d’Essaouira, le Bejmat (terre cuite), la pierre de Taza, le bois de noyer… À noter également, de très belles hauteurs sous plafond, une large entrée menant à de lumineux espaces de vie, de grands salons ouverts, une salle à manger, un comptoir-bar, un salon TV, un coin-cheminée… Le tout donnant sur de belles terrasses, une piscine et un jardin privatif.

Équipements et finitions haut de gamme

Les équipements et finitions sont à la hauteur de l’esprit premium du projet. Ainsi, les matériaux comme les équipements ont été choisis avec une attention particulière : façades en pierre locale, marbre et grès cérame d’importation pour les intérieurs, pierre de Bali pour la piscine, profilés aluminium gaz argon pour les extérieurs, bois de noyer américain et autres essences nobles pour les intérieurs, domotique dernier cri, plomberie premium

encastrée, cuisine meublée et équipée de marque allemande, isolation en double cloison de laine de verre, climatisation intégrée sans oublier l’habillage et les pierres de haute qualité pour les cheminées qui agrémentent les pièces de réception des villas. Chaque élément a été soigneusement pensé pour offrir un niveau de confort et de luxe élevé.

Des villas personnalisables pour un confort sur-mesure

Le projet BELLVIEW propose également des options de personnalisation. Chaque villa peut donc être adaptée aux goûts et aux attentes spécifiques du futur propriétaire, que ce soit en termes d’agencement (conditions légales à prendre en compte), de matériaux ou d’équipements. Le cabinet d’architectes en charge du projet propose en option un riche catalogue de références, pour permettre de faire son choix.

Une opportunité à saisir

Le financement des villas BELLVIEW est, lui aussi, personnalisable grâce à des conditions

adaptées à chaque futur propriétaire. Compte tenu du nombre limité de lots, BELLVIEW est un projet à découvrir sans plus attendre.

Bell’View Villas : 1200 m 2 à 1800 m 2. Surfaces couvertes : 400 m 2 à 600 m 2.

A partir de : 8,2 MDH

Résidence Bell’View. Luxury Villas.

Route d’Amizmiz, km 4 – Marrakech – Morocco.

Contact : +212 6 68 01 84 82