À Casablanca, l’immobilier résidentiel de prestige atteint aujourd’hui des sommets avec les villas Anfa Heaven, un projet qui redéfinit l’esthétique architecturale pour créer un havre de sérénité dans un cadre naturel préservé. Déclinées en trois typologies exclusives – Eden, Olympe et Harmony – ses 64 demeures d’exception (avec vue sur l’océan) proposent une expérience de vie hors du commun. A découvrir absolument.



Une signature architecturale unique

Loin des villas standardisées, chaque villa Anfa Heaven est une pièce unique, sculptée par le regard avisé des architectes d’Anfa Realties. Leur ligne contemporaine emprunte les influences méditerranéennes pour mieux s’ancrer dans le patrimoine local, créant ainsi un savant métissage entre urbain et balnéaire. L’extérieur, tourné vers l’horizon, est en conversation constante avec l’environnement, la nature et l’océan tout proche.

Des intérieurs sur mesure pour un confort absolu

Les villas Eden et Olympe, d’une superficie moyenne de 369 m² sur trois niveaux, offrent un confort majestueux avec cinq chambres, y compris une suite parentale et une suite junior. La villa Harmony, de 298 m², n’est pas en reste avec ses quatre chambres et la même qualité d’espace et d’agrément. Chaque villa bénéficie d’un solarium spacieux, entre 68 et 91 m², et d’une piscine privative nichée dans un écrin verdoyant, véritable sanctuaire pour se ressourcer, à l’abri des tumultes de la ville.

Un coin de paradis naturel et sécurisé

Niché sur les hauteurs d’Ain Diab, Anfa Heaven se découvre comme un éco-domaine de 5 hectares offrant une vue imprenable sur l’océan atlantique, à deux pas de la plage Choual. Les 64 villas y sont savamment réparties en cascade pour épouser le relief de la colline tout en préservant l’intimité de chacun. Sécurité 24h/24, environnement paysager de 2500m², accès direct à la plage… Ici, le bien-être familial règne en maître au cœur d’un cadre idyllique.



Une expérience de vie idéale

Qu’il s’agisse de se délasser ou de se dépenser, chaque villa d’Anfa Heaven est une invitation à vivre l’instant présent. Piscine privative à l’ombre des palmiers de votre jardin, terrains multisports dont un terrain de padel, aires de jeux pour les enfants, promenades pédestres, sans oublier les milles et une activités nautiques à pratiquer au bord de l’océan. Ajoutez à cela les distractions qui jouxtent la résidence, comme le centre commercial Morocco Mall à 2 km à peine et les splendeurs touristiques et culturelles de la Corniche de Casablanca. En un mot, vous avez tout pour vivre un quotidien de rêve à votre porte.

Des villas conçues pour durer

Au-delà de la beauté du site et de la qualité de ses prestations, Anfa Heaven se distingue par son engagement envers l’environnement, avec des matériaux de premier choix et une efficacité énergétique qui préfigurent les résidences de demain. Ici, le prestige se veut pérenne et respectueux, illustrant une vision d’avenir, éclairée et responsable, de l’habitat de prestige.

Découvrez l’univers fascinant des villas Eden, Olympe et Harmony d’Anfa Heaven, un projet d’Anfa Realties, sur https://www.h24info.ma/anfa_heaven_villas/



