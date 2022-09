Elle avait toujours les mots justes, parfois crus, pour dénoncer les injustices que subissent ces femmes abandonnées par leur proche, reniées par la société. Aïcha Chenna a toujours mené son combat pour les femmes avec ténacité et une force incroyable. Ni l’âge, ni les difficultés de la vie n’ont détourné la fondatrice de l’Association Solidarité Féminine de sa bataille permanente pour la dignité des mères célibataires et toutes les femmes exclues de la société. Toujours disponible et accessible, Aïcha Chenna ne manquait pas une occasion pour parler de son combat et de défendre ses convictions. H24info l’a interviewée à plusieurs reprises.