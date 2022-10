Aujourd’hui, Club Entreprises reçoit Younes Azennoud, PDG de Fast Payment, fintech 100% marocaine qui propose des solutions innovantes et sécurisées pour tous ceux qui cherchent un moyen de paiement «pratique et sûr». Des solutions qui s’adressent aussi aux commerçants qui souhaitent générer du trafic vers leur activité et leurs produits.

Fast Payment, société anonyme créée en 2013 et agréée par Bank Al Maghrib en tant qu’établissement de paiement, opère dans le secteur des systèmes monétiques et des services de payement. A son actif, le lancement au Maroc de plusieurs sites d’e-commerce dont JUMIA.

Une solution de e-paiement innovante, simple et sécurisée

Dans cette émission, Younes Azennoud nous explique le principe du M-Wallet (portefeuille mobile), une application qui permet à son utilisateur de réaliser des opérations comme le transfert d’argent d’un M-Wallet vers un autre M-Wallet, de payer un commerçant, de recevoir de l’argent, mais aussi de réaliser des retraits dans un guichet automatique. Une solution simple et sécurisée qui permet de se déplacer sans son portefeuille et/ou sa carte bancaire sur soi.

Au Maroc où la culture du cash reste ancrée dans le quotidien, Fast Payment vise en premier lieu de développer un discours à l’adresse des commerçants et un autre orienté particuliers avec dans les deux cas, des solutions adaptées.

Plus de proximité et plus d’avantages

La première mesure a été d’adopter un positionnement B2B en équipant les commerçants de systèmes d’acceptation via une stratégie de type Retail. Il s’agissait alors de mettre en place un réseau de franchisés (agents principaux) avec comme objectif de créer des relais de proximité avec les commerçants pour leur installer les systèmes d’acceptation et leur offrir d’autres services à valeur ajoutée.

Concernant les particuliers, la stratégie s’appuie sur la mise en avant de la praticité et la sécurité du M-Wallet ainsi que les avantages proposés par Fast Payment. A titre d’exemple, on peut citer le principe du «Cash Back» qui, comme son nom l’indique, est une ristourne offerte au particulier lors d’un achat chez un commerçant. Ce dernier bénéficie de son côté d’un moyen innovant pour générer plus de trafic vers ses produits et services.

Le second service sur lequel travaille Fast Payement avec les banques et les organismes de crédit est le BNPL (Buy NoW Pay Later, à savoir “Acheter maintenant, payez plus tard”). Il s’agit là de facilités de paiement offertes au particulier qui lui permettront de fractionner l’achat d’un produit en 3 fois ou 4 fois.

Compétitivité et gratuité

Concernant le mode de rémunération de Fast Payement, Younes Azennoud rappelle que sa société propose aujourd’hui les taux de commissions les plus compétitifs.

Il ajoute dans le même temps que les titulaires d’un compte Rezk-e bénéficient de la gratuité lors d’un transfert d’un M-Wallet Resk-e vers un autre M-Wallet Resk-e.

Pour rappel, Resk-e est la solution lancée par Fast Payement début 2022. Celle-ci se décline en une version Resk-e Particuliers et une version Resk-e Business, destinée elle, aux commerçants et professionnels. Pour Younes Azennoud, cette innovation est aussi une occasion de relever de nouveaux challenges avec en ligne de mire le développement et une généralisation progressive de M-Wallet MarocPay.

Pour conclure, Younes Azennoud revient sur les avantages de ce mode de paiement en termes de sécurité mais aussi sur le plan des économies que l’on peut réaliser avec Resk-e (Gagner de l’argent quand on achète). Sans oublier au passage, les commerçants qui disposent à travers Resk-e Business d’un formidable outil pour améliorer leur taux de conversion, accroître leurs ventes et ce, de manière sécurisée.

Plus d’infos :

Pour les commerçants et agents principaux : https://www.fpaygroup.com

Pour les particuliers: https://www.rezk-e.com/

Contact:

3, rue Berne et Angle Bd Zerktouni , Casablanca

Tél. : 05 20 41 54 16

contact@fpaygroup.com