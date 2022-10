“Club Entreprises” reçoit aujourd’hui Yasmine Berrada, cofondatrice de Loft Art Gallery, une galerie d’art qui participe à la mise en valeur de la scène artistique moderne et contemporaine marocaine et africaine.

Fondée en 2009 par Myriem et Yasmine Berrada Sounni, rejoints par la suite par leurs frères, la Loft Art Gallery se situe dans le quartier branché du Triangle d’or, à Casablanca. Peu de temps après son lancement, la galerie est devenue un élément incontournable de la scène contemporaine africaine.

Spécialisée dans l’art contemporain et moderne marocain, la galerie a misé par la suite sur les artistes émergents du continent et de l’Europe. La galerie alterne expositions monographiques et collectives, et contribue à sa manière au rayonnement de la scène artistique dans le royaume et à l’étranger.

Encourager le dialogue interculturel

Au départ, les galeristes, portés par ce désir d’encourager le dialogue interculturel, ont voulu au départ lancer une plateforme de valorisation de la scène artistique contemporaine auprès d’une clientèle internationale. Dans ce sens, la galerie participe régulièrement à des foires et accompagne ses artistes sur les biennales et grandes expositions. Elle collabore étroitement avec de nombreuses institutions muséales à travers le monde.

En confrontant les valeurs montantes de la création contemporaine et les grands de la peinture marocaine sans jamais se confiner à une seule forme d’expression artistique, les galeristes poursuivent un but commun : faire connaître l’art moderne et contemporain marocain au-delà des frontières. Un engagement pris à cœur depuis la création de la galerie Loft.

Promouvoir la scène artistique marocaine

Dans cette émission, Yasmine Berrada nous parle de ses débuts, avec l’exposition de Chaïbia, qui s’est déroulée cinq ans après sa disparition et qui a été un vrai déclic pour la galerie.

Aujourd’hui, le marché de l’art se porte bien, assure la galeriste, grâce notamment à l’intérêt porté par le marché international aux artistes marocains.

L’autre défi de la Loft Art Gallery est de promouvoir la scène artistique marocaine et faire connaître la richesse de notre culture, assure-t-elle.

Yasmine Berrada nous parle enfin de ses coups de cœur, prodigue quelques conseils aux collectionneurs, et évoque la place de l’artiste et son œuvre face à la globalisation.