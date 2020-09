Vidéo. Rabat: les habitants d’un quartier confiné se faufilent par-dessous les barrières pour s’échapper

De nombreux quartiers sont actuellement fermés et barricadés après avoir été déclarés foyer de propagation du nouveau coronavirus (Covid-19). C’est le cas au quartier populaire de Takadoum à Rabat, où les habitants bravent les consignes et se faufilent par-dessous les barrières pour s’échapper, comme en atteste des vidéos partagées sur les réseaux sociaux.

Gestion du #Covid19 par le Makhzen : illustration du quartier Maadid à Rabat barricadé depuis plusieurs jours. Faute d’aides directes, il faut bien aller travailler 😪 pic.twitter.com/2mIC3FPhmU — Omar H. 🇲🇦 (@Omar_H_) September 9, 2020

Le quartier populaire de la capitale est confiné depuis la mi-août. Les autorités publiques avaient annoncé qu’elles procéderont à la fermeture des quartiers qui constitueraient de nouveaux foyers d’infection. Les quartiers sont ainsi bouclés, les mesures de contrôle renforcées et les entrées et sorties surveillées comme ce fut le cas dans d’autres quartiers à Tanger, Casablanca, Fès et Béni Mellal.