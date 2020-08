Vidéo. Plusieurs blessés lors d’une mutinerie au centre d’accueil de migrants à Melilla

Les impressionnantes images ont été tournées le mardi 25 août dans le centre d’accueil temporaire pour migrants de l’enclave de Melilla. Les violences ont éclaté quelques jours après qu’une résidente ait été testée positive au nouveau coronavirus. Les migrants viennent demander depuis plusieurs mois déjà de pouvoir se rendre en Espagne, rapporte le site local El Faro de Melilla.

Au total on compte six gardes civiles, trois policiers et deux résidents parmi les blessés. De plus 26 autres mutins ont été arrêtés, précise la même source.