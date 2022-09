Invité de ce premier épisode de “Paroles d’Experts”, Tony Neuman, professionnel du massage thérapeutique assis, qui a introduit au Maroc le “massage assis” en entreprise et d’autres techniques relaxantes qui font du bien au salarié, mais aussi à l’employeur.

Ce new-yorkais d’origine a roulé sa bosse un peu partout avant de se fixer au Maroc. Masseur des stars aux Etats-Unis (Steven Spielberg, Calvin Klein ou encore Kathleen Turner), il s’envole à 26 ans pour la France exercer ses talents. Quelques années plus tard, Tony Neuman ouvre une école en Suisse, Touch Line, où il forme des étudiants à l’Amma, une technique du massage « assis ».

Cette technique de relaxation, ancêtre du shiatsu, repose sur une approche énergétique millénaire basée sur les principes de la médecine traditionnelle japonaise. Elle permet d’apaiser le corps et le dynamiser en rééquilibrant les énergies du corps. Ce massage se pratique habillé, en position assise et dure une quinzaine de minutes. Après la séance, qu’on peut pratiquer pendant les heures de travail, on se sent détendu et en meilleure forme pour reprendre ses activités.

En 2009, le praticien part exercer ses talents à l’hôtel Casablanca Le Lido Thalasso & Spa pour former les praticiens du Spa à ce massage. Tombé amoureux du royaume, il s’y installe définitivement et propose ses services aux entreprises. Après quelques années difficiles, il s’impose rapidement comme une référence dans son domaine, grâce notamment au bouche à oreille qui lui assure une bonne réputation.

Team building

Sa technique fait des merveilles, car elle permet aux employés de bureau ou de grandes entreprises, stressés et fatigués par de longues heures passées devant leur ordinateur ou leur poste de travail, de retrouver toute leur énergie. Le tout en 15 minutes seulement grâce à 23 techniques de massages japonais qui stimulent 400 points du corps.

Soucieuses du bien-être de leurs employés, de nombreuses entreprises font appel à lui : centres d’appels, usines, sièges de bureaux… Le résultat est là : des salariés détendus et plus motivés, et un employeur davantage valorisé au sein de son entreprise. Autre activité et non des moindres, l’organisation au sein des entreprises de team buildings, une bonne façon renforcer la communication en interne et de mettre en valeur la marque employeur.

La “digitation” pour déconnecter

Autre technique développée par Tony Newman, la “digitation” qui permet de lâcher prise et de véritablement se déconnecter. La séance qui combine de la lumière pulsée et des sons relaxants, avec des lunettes spéciales dure entre 10 et 30 minutes. Elle se déroule sur une chaise « 0 Gravité » incliné à 118 degrés, qui crée une sensation anti pesanteur et de flottaison. Une technique qui donne des résultats encourageants pour les problèmes d’insomnies, de manque de confiance en soi, de lâcher prise, de tabagisme…

Surfant sur ce succès, Tony Neuman a lancé un nouveau concept de spa dans les aéroports Mohammed V de Casablanca, Terminal 1 et 2, et Marrakech-Menara.

A noter enfin que Tony anime par ailleurs 3 ateliers : le Sin Tai Do, un protocole de réveil musculaire, très efficace pour étirer les méridiens et ouvrir les articulations, et qui permet à l’employé de se sentir plus disponible dans son corps. Le Do – In est un atelier basé sur l’“auto-massage » (durée 30 min) pour apprendre aux collaborateurs comment, se soulager soi-même des points douloureux et tensions musculaires après une journée de travail devant l’ordinateur. Enfin le dernier atelier permet de découvrir l’apprentissage du massage à travers des gestes simples et efficaces pour pouvoir se faire du bien à soi et aux membres de sa famille.

Plus d’infos : https://www.tonyneuman.com/services-bien-etre-maroc

https://www.instagram.com/tonyneuman_officiel/?hl=fr

A lire: “Le guide du massage assis” aux éditions Medicis Eds

19,90 euros à commander sur Amazone ou Livremoi.ma