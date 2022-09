L’émission Club Entreprises accueille, aujourd’hui, Majd Lemseffer, jeune mais déjà très expérimenté dirigeant des enseignes de restauration JAPY et BALY. Il nous « livre ses recettes » pour réussir un lancement de marque, fidéliser les clients et se créer de nouvelles opportunités.

Plus habitué à mettre en lumière la qualité des spécialités japonaises et asiatiques de ses restaurants JAPY et BALY, Majd Lemseffer partage avec nous son expérience et l’état d’esprit avec lequel il aborde ses challenges.

Offrir une « vraie expérience » à une clientèle exigeante

Il revient sur le lancement de sa première enseigne JAPY lancée en 2015. Tout est parti d’une idée audacieuse : créer une offre de sushis haut de gamme exclusivement en livraison pour offrir une nouvelle et « vraie expérience » à une clientèle exigeante. Il explique aussi comment en capitalisant sur la qualité de ses produits et de son offre dans sa globalité (service compris), JAPY a réussi à se différencier et à fidéliser sa clientèle : via l’utilisation des canaux de communication traditionnels (presse écrite, affichage, radio,…), mais aussi et surtout en utilisant les leviers du digital avec entre autres, les réseaux sociaux, la presse digitale, bannières, etc.

Pionnier des «Dark Kitchens» au Maroc

Majd Lemseffer insiste aussi sur la nécessité de rester « connecté » avec sa clientèle pour ne pas se faire oublier. Comme en 2020, à l’occasion d’une exposition autour de l’art , il présente aux visiteurs la carte JAPY avec un concept original et adapté avec pertinence à l’esprit de la marque qui lui a permis de rencontrer personnellement ses clients

Dans cette interview également, le jeune dirigeant nous éclaire aussi sur le phénomène des « Dark Kitchens » dont il a été le pionnier au Maroc et comment, il a décidé malgré la période contraignante du confinement, de se lancer un nouveau défi en lançant une troisième enseigne, toujours dans restauration mais selon un concept encore inédit au Maroc : « les plats cuisinés surgelés ».

FRYST, nouvelle référence 100% marocaine de plats cuisinés surgelés

Cette nouvelle offre de solutions culinaires sera proposée dans le 1er supermarché de plats cuisinés surgelés « made in Morocco ».

Baptisée FRYST, la nouvelle marque se veut une alternative audacieuse, « une nouvelle expérience », pour une clientèle à la recherche de solutions culinaires qualitatives, de bon goût, saines et faciles à mettre en pratique.

Et notre invité ne manque pas d’ambitions : sa nouvelle marque FRYST dont le premier supermarché vient d’ouvrir ses portes au 7, rue Bab Al Irfane dans le quartier Racine à Casablanca, compte bien s’agrandir et ouvrir d’autres points de vente à travers le royaume.

FRYST

Ouvert de mardi à dimanche de 10h à 20h.

7, rue Bab Al Irfane, Quartier Racine, Casablanca.

Tél.: 05 22 95 43 43

@frystmaroc :