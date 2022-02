Simon Martin, ambassadeur de Grande-Bretagne au Maroc, a fait le show hier, mercredi 16 février, dans une halqa à la célèbre place de Jemaâ El-Fna de Marrakech. Il intervenait dans le cadre de la première édition du Festival International du Conte de Marrakech (Marrakech International Storytelling Festival) qui se poursuit jusqu’au dimanche 20 février.

« Je ne suis pas un conteur, mais j’aimerais vous raconter une histoire d’amour entre mon pays et la belle ville de Marrakech », a lancé hier Simon Martin, ambassadeur de Grande-Bretagne, au début d’une halqa sur la place Jemaâ El-Fna.

Redingote, nœud papillon et haut-de-forme…, le diplomate, vêtu en parfait gentleman, a ainsi fait revivre, devant un parterre d’auditeurs attentionnés, l’histoire d’amour entre l’ancien Premier ministre de son pays, Winston Churchill, et la ville ocre.

En effet, l’homme d’Etat et écrivain appréciait beaucoup Marrakech où il s’était rendu pour la première fois en 1935. En 23 ans, il s’est déplacé six fois dans le royaume.

Que ce soit à la Villa Taylor ou au palace de La Mamounia, Churchill se disait « captivé » par la ville et sa lumière si particulière.

Egalement artiste-peintre, il en restera une huile sur toile du minaret de la Koutoubia immortalisé durant la seconde guerre mondiale, à l’occasion d’une visite officielle en 1943. Il s’agit de la célèbre conférence d’Anfa, à Casablanca, où fut élaborée la stratégie des Alliés en présence de Churchill, mais aussi du président des États-Unis, Franklin Roosevelt, les généraux français Henri Giraud et Charles de Gaulle.

Présentant donc une valeur historique très forte, ce tableau, qui à l’époque avait été offert par son auteur à Roosevelt, a changé plusieurs fois de propriétaires avant d’atterrir en 2011 dans la collection du couple hollywoodien Angelina Jolie et Brad Pitt. En mars dernier, il a finalement été vendu de nouveau, à Londres, pour 7 millions de livres Sterling (8,1 millions d’euros) par la maison de ventes Christie’s.

Lors de la même vente, un autre tableau de Churchill a fait s’envoler les enchères: un paysage de Marrakech adjugé à 1,55 millions de livres (1,8 million d’euros) alors qu’il était estimé entre 300.000 et 500.000 livres.

On estime que Churchill a peint plus de 500 toiles et celle de la Tour de la mosquée Koutoubia demeurera sa plus célèbre parmi celles réalisées au Maroc.

Dédiée à l’ancien leader d’outre-manche et animée par l’ambassadeur britannique en poste au Maroc depuis 2020, cette halqa a fait sensation. Elle s’inscrit dans le cadre de la première édition du Festival International du Conte de Marrakech (Marrakech International Storytelling Festival) qui a débuté hier, mercredi 16 février, et se clôturera dimanche.

Lire aussi : Arts vivants: Marrakech s’offre un festival qui conte

Pendant cinq jours, une quarantaine de conteurs marocains et étrangers traverseront les quartiers de l’ancienne médina en proclamant leurs histoires et ce afin, de célébrer la reprise des activités artistiques sur la place Jemaâ El-Fna après un long arrêt à cause de la pandémie.

Multilingue, le festival porte des récits en anglais ainsi que dans de nombreuses autres langues, y compris le français, la darija (dialecte) et l’amazigh. Grâce à une jeune génération de conteurs marocains polyglottes s’étant portés volontaires pour faire la traduction des contes en darija, le public a pu apprécier cette rencontre de cultures différentes et les légendes de divers horizons.

Dans une déclaration à la MAP, le jeune conteur et directeur du festival, Zouhair Khaznaoui, a souligné que cette initiative visait à promouvoir le partage et l’échange et à mettre en exergue le rôle du Maroc en tant que terre de promotion du vivre-ensemble et de la paix. Elle vise aussi à faire découvrir les cultures des différents pays et familiariser le public marocain avec les contes d’autres parties du monde, a-t-il ajouté.

Organisée avec le soutien de plusieurs partenaires, dont l’Ambassade de Grande-Bretagne au Maroc, l’Union des conteurs de Marrakech et l’Association Al Muniya, la première édition du Festival International du Conte de Marrakech connait la participation d’une quarantaine de conteurs issus des cinq continents. Les spectacles programmés dans le cadre de ce festival investiront plusieurs espaces emblématiques de la cité ocre: la place Jemaâ El Fnaa, mais aussi Al Muniya Centre, Café Clock, World Storytelling Café, Café Arabe, Dar Bellarj, Henna Café, l’Université Cadi Ayyad et le Complexe administratif et culturel Mohammed VI.